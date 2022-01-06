حميمة بدفء أهلها.. سيف بن زايد يدعو إلى استكشاف الإمارات

أكد الفريق سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الإماراتي، أن الإمارات جميلةٌ بشتائها، وبديعة بطقسها العليل، وحميمة بدفء أهلها.

ودعا سيف بن زايد آل نهيان عبر «تويتر»، إلى استكشاف طبيعتها الساحرة، لافتا إلى أن : «استكشف طبيعة الإمارات الساحرة.. وعراقتها الضاربة في جذور التاريخ.. ومعالمها الثقافية والتراثية الآسرة.. ومقاصدها السياحية والترفيهية من خلال دليل أجمل شتاء في العالم».

وكانت أعلنت الإمارات يوم الأربعاء عن نجاحها في تطعيم كافة السكان بالجرعة الأولى من لقاح كورونا، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وذكرت "وام" أن نسبة الحاصلين على الجرعة الأولى من إجمالي السكان وصلت إلى 100 في المئة، في حين أن نسبة متلقي جرعتي اللقاح كانت 92.31 في المئة من إجمالي إحصاء السكان المعتمد.

وأوضحت الدكتورة نورة الغيثي المتحدثة الرسمية عن القطاع الصحي، أن القطاع الصحي يواصل جهوده بهدف الوصول إلى المناعة المجتمعية من خلال توفير اللقاحات للفئات المؤهلة لتلقي التطعيم.