أخبار الفن | تشيع جثمان الراحلة مها أبو عوف .. وفاة والد المطرب الشعبى شيكو

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

رحلت الفنانة مها أبو عوف عن عالمنا فى الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر يناهز الـ 65 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.

كشف دكتور أشرف زكي؛ نقيب المهن التمثيلية لصدى البلد سبب وفاة الفنانة مها ابو عوف وتفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها .

وقال أشرف زكي :" مها أبو عوف كانت تعاني من مرض سرطان الرئة ؛ وتدهورت حالتها في منذ أيام ونقلت على إثرها المستشفى ".

أضاف أشرف زكي :" ومكثت مها أبو عوف في العناية المركزة ؛ حيث تم تشخيص حالتها بانه التهاب رئوى حاد وهي من أعراض سرطان الرئة ".

اختتم أشرف زكي :" تدهورت ساعتها في الساعات الأخيرة حتى فارقت الحياة ".

خيّم الحزن على الوسط الفني، بسبب رحيل الفنانة مها أبو عوف والفنان أحمد الحجار فى 24 ساعة.

ورحلت الفنانة مها أبو عوف عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر يناهز الـ 65 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان.

كشف دكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية لـ صدى البلد سبب وفاة الفنانة مها أبو عوف وتفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها .

وقال أشرف زكي :" مها أبو عوف كانت تعاني من مرض سرطان الرئة ؛ وتدهورت حالتها في منذ أيام ونقلت على إثرها للمستشفى ".

أضاف أشرف زكي : "ومكثت مها أبو عوف في العناية المركزة ؛ حيث تم تشخيص حالتها بانه التهاب رئوي حاد وهي من أعراض سرطان الرئة ".

أعلن المطرب الشعبى شيكو وفاة والده عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك .

وكتب شيكو : ابويا المهندس يسرى مات وسابنى هو كمان .. الله يرحمه ".

يذكر توفت والدة المطرب شيكو من عامين بعد معاناتها مع فيروس كورونا في أيامها الأخيرة.



وظهر شريف يسري «شيكو»، في فيديو متداول قبل ساعات منهارا من البكاء أمام المستشفى، ويعلن فيه وفاة والدته بعد صراع مع المرض، قائلًا في الفيديو: «محدش يكلم حد .. أمي ماتت».



وقدم شيكو، عددا من الأغاني الشعبية وأغاني الأطفال، لعل أشهرها أغنية «أبو شكة»، والتي كانت إحدى أشهر أغاني الـ دي جي، في الأفراح والمناسبات السعيدة.

وصل منذ دقائق نقيب المهن الفنية الدكتور أشرف زكى والفنان منير مكرم إلي مسجد الرحمن الرحيم في صلاح سالم لصلاة الجنازة على الفنانة الراحلة مها أبو عوف بعد صلاة الظهر.

وقال الفنان منير مكرم وعضو نقابة المهن التمثيلية لـ عدسة صدى البلد: "البقاء والدوام لله أعزى أسرتها ومحبيها".

وأضاف منير مكرم : "الفنانة مها أبو عوف كانت تعانى من أزمة صحية وأنها كانت تعاني في أيامها الأخيرة، ودخلت المستشفى عدة مرات إلى أن تدهورت حالتها الصحية ".

وصل منذ قليل جثمان الفنانة مها أبو عوف لـ مثواها الأخير بعد انتهاء صلاة الجنازة بمسجد الرحمن الرحيم ظهر اليوم وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن .

أقيمت صلاة الجنازة علي الفنانة مها أبو عوف منذ دقائق في مسجد الرحمن الرحيم، وذلك بحضور أهل و أقارب الفنانة مها أبو عوف، وعدد من نجوم الفن أبرزهم الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنان منير مكرم، ودنيا سمير غانم، وريهام عبد الغفور

رحلت الفنانة مها أبو عوف عن عالمنا فى الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر يناهز الـ 65 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.