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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد صلاح حسني ينعى مها أبو عوف

الفنانة مها أبو عوف
الفنانة مها أبو عوف

نعى الفنان أحمد صلاح حسني، الفنانة مها أبو عوف، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”. 

 

ونشر أحمد صلاح حسني صورة للفنانة الراحلة مها أبو عوف، عبر خاصية “الاستوري”، وعلق عليها كاتبًا: “إنا لله وإنا إليه راجعون”. 

عمرو عرفة يكشف حقائق جديدة عن مها أبو عوف بعد رحيلها

نجوى فؤاد تكشف عن ذكرياتها مع مها أبو عوف

رحلت الفنانة مها أبو عوف عن عالمنا فى الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر يناهز الـ 65 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.

الساعات الأخيرة فى حياة مهما أبو عوف 

كشف دكتور أشرف زكي؛ نقيب المهن التمثيلية لصدى البلد سبب وفاة الفنانة مها ابو عوف وتفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها .

وقال أشرف زكي :" مها أبو عوف كانت  تعاني من مرض سرطان الرئة  ؛ وتدهورت حالتها في منذ أيام ونقلت على إثرها المستشفى ".

أضاف أشرف زكي  :" ومكثت مها ابو عوف في العناية المركزة ؛ حيث تم تشخيص حالتها بانه التهاب رئوى حاد  وهي من أعراض سرطان الرئة ".

اختتم  أشرف زكي :" تدهورت ساعتها في الساعات الأخيرة حتى فارقت الحياة ".

اخر كلمات الفنانة مها أبو عوف 

وشاركت مها أبو عوف قبل حوالي أسبوع من وفاتها على حسابها بموقع فيسبوك تهنئة بالعام الجديد، بكلمات تعبر عن التفاؤل والأمل في الأفضل، وذلك قبل تدهور حالتها الصحية. 

الفنان أحمد صلاح حسني احمد صلاح حسني الفنانة مها أبو عوف مها أبو عوف الفنانة الراحلة مها أبو عوف

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