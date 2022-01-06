رفضوا تلقي اللقاح.. 3 حالات وفاة مؤلمة بفيروس كورونا

أودت كورونا بحياة 3 أشخاص في مقتبل العمر رفضوا تلقى اللقاح خوفا من مضاعفاته وفقا لصحيفة “الصن البريطانية ”.

وعن تجربة هؤلاء الأشخاص ورفضهم تلقى اللقاح ذكرت الصحيفة أن في مقدمتهم فيون بارنيت لبتى التي رفضت تلقى اللقاح مبررة بأنها لازالت شابة وتعد في مأمن من عواقب "كوفيد -19" لكن في المقابل أصيبت بكوفيد ودخلت على أثر الإصابة في غيبوبة استمرت 5 أيام إلى ان توفيت.

على الجانب الآخر توفي جلين مباريت أب يبلغ 51 عاما نتيجة عدم تلقيه اللقاح رغم مناعته الضعيفة ، لكنه توفي لاحقا بسبب كورونا وتلقت سادي إكسلي24 عاما تلقي لقاح كورونا خوفا على جنينها إلا ان مضاعفات كورونا كانت الأقوى وتسببت في وفاتها.

أما عن خطورة عدم تلقي اللقاح أكد الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة

أن المضاعفات للعدوى بفيروس كورونا قاتلة، و تحدث فى غير المطعمين والمصابين بأمراض مزمنة مهملة العلاج ، وتشمل :

الالتهاب الرئوي، الجلطات المتعددة، تسمم الدم، متلازمة الضائقة التنفسية الحادة ، والفشل الكلوي ، ومتلازمة إنطلاق السيتوكينات ، وفشل الجهاز التنفسي ، والتليف الرئوي ، ومتلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة لدى الأطفال ، ومتلازمة كوفيد المزمنة.

أشار عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة إلى أن أعراض فيروس كورونا ليست ثابتة فى كل المصابين بالعدوى فيعاني البعض من فيروس كوفيد الشديد ، أو البسيط أو الخطر و لا يعاني الأغلبية وهم حوالى 85% من المصابين من أي أعراض أو أنهم يشعرون بأعراض خفيفة فقط و الغالبية يتعافون بسرعة خلال بضعة أسابيع.

ولفت إلى انه قد لوحظ أن بعض الحالات المتعافاة والتى أصبحت نتائج الاختبارات لها سلبية تعانى من بعض الشكاوى وبعضها طويل الأمد نسبياً.