يمنع تساقط الشعر.. يارا زغلول تكشف عن مزايا كبيرة لمنتجات "هيرا كاريزما"..فيديو

قالت الدكتورة يارا زغلول، خبيرة التجميل، إن منتجات هيرا كاريزما، اهتمت بمعالجة كافة المشاكل، التى تواجه شعر الأطفال، مؤكدة أنه تم عمل 5 كورسات علاجية للشعر.

وأضافت، خلال لقائها ببرنامج “البيه والهانم”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم “ممدوح الشناوي ورنا عرفة”، أن هيرا كاريزما مخصص لعلاج مشاكل الشعر لدى الأطفال، لافتة إلى أن البراند حاصل على ترخيص من قبل وزارة الصحة.

وتابعت يارا زغلول، أن "هيرا كاريزما" يعمل على منع تساقط الشعر، ونموه بطريقة صحية، حيث إنه يعمل على تأسيس فروة الشعر بداية من سن 12 شهرا.

خالية من المواد الكيميائية

وأشارت خبيرة التجميل إلى أن المنتجات خالية من المواد الكيميائية، منوهة بأن الأمهات يجب عليهن استخدام شامبو خالٍ من السلفات لشعر الأطفال، ومن عمر عام من الممكن استخدام السيروم والكريمات بعد سن 12 شهرا.