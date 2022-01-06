وزير الأوقاف يعتمد إيفاد الشيخ محمد عمر إلى جمهورية موزمبيق

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الخميس، إيفاد الشيخ محمد عمر خليفة حسن إمام وخطيب بمديرية أوقاف أسيوط للعمل بمعهد حمزة، مدينة متولا، جمهورية موزمبيق .



مجلة أوربية تقدم عرضًا هامًا لأحد إصدارات الأوقاف

قدمت مجلة "لتعارفوا" التي تصدر شهريًّا في جنيف بسويسرا عن الهيئة الأوربية للمراكز الإسلامية في عددها الثامن عشر (جمادى الآخرة1443هـ) ، عرضًا هامًا لكتاب "إنسانية الحضارة الإسلامية" الصادر عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف المصرية بتقديم ومشاركة أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف .

حيث يوضح هذا الكتاب أن ديننا الحنيف قد عني عناية بالغة بالجانب الإنساني والقيم الإنسانية، سواء في أخلاقه أم في تشريعاته، فقد كرّم الإسلام الإنسان على إطلاق إنسانيته بغض النظر عن لونه أو جنسه أو لغته، وحرّم الدماء والأموال والأعراض عامة، فكل الدماء حرام ، وكل الأموال محفوظة، وكل الأعراض مصانة .

ويبرز عناية التشريع الإسلامي بحقوق الأيتام والضعفاء والفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة، بما يحقق التكافل المجتمعي والوفاق والوئام الإنساني في أسمى معانيهما، مع نهيه عن التحاسد والتباغض والتنابز بالألقاب وسائر أدواء إساءة الإنسان لأخيه الإنسان .

ويؤكد أن مشروع الإسلام الحضاري والثقافي يستند إلى وحدة الأصل الإنساني، وإلى صالح الإنسان في معاشه ومعاده، مرسخًا كل معاني الحق والعدل والتراحم والتعارف الإنساني بين البشر كافة .

دورتان في المواطنة والتوعية السكانية

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة ـ وزير الأوقاف، اليوم الخميس، دورتان جديدتان للأئمة في إطار الجهود المبذولة من وزارة الأوقاف للإعداد الجيد والتدريب المستمر للأئمة،والواعظات، والإداريين بالوزارة، والجهات التابعة لها في جميع المجالات، ومن خلال التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف ووزارة الصحة والسكان في التوعية بالقضية السكانية، وتنظيم الأسرة، والقضايا المجتمعية.

ووجه وزير الأوقاف إلى تنفيذ الدورة التثقيفية الخامسة والتسعين في التوعية السكانية، وتنظيم الأسرة،والمواطنة، لعدد: (50) إمامًا، بالمركز الثقافي، بمسجد محمد حسين، بمديرية أوقاف الأقصر ، وذلك يومي السبت والأحد المقلبين وهم:

1. محمد عبد الرؤوف محمد معتوق

2. بكر إبراهيم محمود إبراهيم

3. إسماعيل حامد بدوى

4. العادلى حسن عبد الرحمن

5. عبد الله سيدأحمد عبد الحليم

6. محمد حسان محمد أحمد

7. محمد ربيع محمد أحمد

8. النجار أحمد محمد أحمد

9. أحمد خليل عراقى

10. حسان محمد عبد القادر محمد

11. حسن منصور محمد أحمد

12. زكريا سهري عبدا لعزيز يوسف

13. أحمد عبد المعبود رمضان حفني

14. سيد محمود جادا لرب

15. محمد إبراهيم جمعة

16. مبارك على محمد

17. بدوى محمد سيد

18. محمود العزب محمد

19. أحمد حسن محمد محمود

20. محمود أحمد محمدعبدا لله

21. سيد عبدا لحارس الطاهر

22. على محمود طه

23. محمود لطفى السيد محمد

24. على حمدى نوبى حفنى

25. مؤمن محمد فؤاد على

26. محمد أسعد محمد عبد الحكيم

27. عبد الناصر شحات محمد

28. أحمد محمد محمود سليم

29. أحمد يوسف ياسين عبد الرؤف

30. ابو العباس أحمد محمد حسين

31. عبد الرحيم عبد الرسول خضر

32. عبد الله أبو القاسم أحمد الملقب

33. محمود كمال محمود

34. أحمد محمد على محمد

35. سعدي عبد اللاهي أحمد عبد القادر

36. محمد عبد الحميد النوبي عبد العزيز

37. حسين عباس عبد الراضي سليم

38. حجاجي محمود محمد محمود

39. عبد الله سيد صادق رضوان

40. أحمد حسن أحمد

41. حميد صابر محمود

42. مصعب جمعه الزاهر

43. محمود عطا الله محمد

44. عبد الرحيم سيد أحمد عبد الحليم

45. أحمد محمد حجازي عبد الرحيم

46. محمد عبد العزيز مدني محمد

47. محمد أحمد عبد الرضي

48. عيسى خلف الله معوض

49. إبراهيم تركي ركابي تركي

50. محمد عبد الجليل حمزة