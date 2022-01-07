لطفك يا رب .. رانيا محمود ياسين تعلق على زيادة إصابات كورونا

شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين جمهورها حملة توعية بعد تزايد أصابات كورونا، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: “بما ان الكورونا منتشره باسم الله ماشاء الله اووي الايام دي ممكن نفتكر مع بعض زمن الماسكات الجميل وزمن اننا كنا بطلنا نسلم وابوس ياريت لو ممكن اصل الحياه رجعت عادي خالص ولا كأن في وباء اسمه كورونا ياريت نتذكر مع بعض زمن الماسكات الجميل ولو شويه بس لحد ما نعدي المرحله الصعبه دي علشان خاطر اهلينا وكبار السن.. لطفك يارب 🙏🙏🙏🙏🙏 ربنا يشفيهم ويشفي كل مريض يارب”.

وكانت أزاحت الفنانة رانيا محمود ياسين وزوجها الفنان محمد رياض واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الستار عن تمثال الفنان الراحل محمود ياسين.

والتمثال من تصميم الفنان الدكتور عصام درويش؛ وذلك ضمن عيد محافظة بورسعيد القومي عيد النصر على العدوان الثلاثي، وبحضور صانع قاعدة التمثال الدكتور طارق نوفل.

محمود ياسين من مواليد 2 يونيو 1941 وتوفي في 14 أكتوبر 2020، وله تاريخ طويل من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة ولتميزه بصوت رخيم وأداء مميز في اللغة العربية؛ تولى التعليق والرواية في المناسبات الوطنية والرسمية، كما أدى أدوارًا قوية في المسلسلات الدينية والتاريخية.

محمود ياسين متزوج من الفنانة الممثلة المصرية شهيرة، وأنجبا الممثل عمرو محمود ياسين والممثلة رانيا محمود ياسين والتي تزوجت الممثل المصري محمد رياض.