دموع وأحزان في عزاء الفنان الراحل أحمد الحجار

بدأ الفنان علي الحجار ، في استقبال واجب العزاء في شقيقه الفنان الراحل أحمد الحجار ، الذي بدأ عقب صلاة المغرب من مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

وتقدم علي الحجار ، الصفوف لتلقي واجب العزاء، وتوافد النجوم على ساحة المسجد، وكان بجواره عصام نجل الفنان الراحل، وأحمد نجل الأول.

وفاة أحمد الحجار

توفي الفنان أحمد الحجار شقيق المطرب علي الحجار، يوم الثلاثاء 4 يناير عن عمر يناهز الـ65 عامًا.

جنازة أحمد الحجار

أعلن عصام الحجار ابن الراحل أحمد الحجار موعد صلاة الجنازة على والده.

وكتب عصام الحجار على موقع فيسبوك، أن صلاة الجنازة على والده غدا بعد صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة.

آخر ما كتبه أحمد الحجار

كتب الفنان الراحل أحمد الحجار -عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قبل أيام من وفاته- وتحديدا بتاريخ 26 ديسمبر 2021، آخر منشوراته كتب فيه دعاءً لله عز وجل.

وقال أحمد الحجار، في آخر دعاء له: «اللهم حبًا حقيقيًا يملأ قلوبنا وحياتنا منبعه منك ومنتهاه إليك سبحانك»، ليتفاعل معه الكثيرون بعد وفاته من خلال التعليقات بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

نقابة المهن الموسيقية تنعي أحمد الحجار

حرصت نقابة الموسيقيين على تقديم واجب العزاء لأسرة الراحل أحمد الحجار في بيان رسمي.

وجاء نص البيان كالتالي:

“ينعى الفنان هاني شاكر ومجلس نقابة المهن الموسيقية والجمعية العمومية فنان أصيل من طمي مصري نشأ وتغني بحب الوطن الفنان أحمد الحجار ويعزي كل الشعب المصري لوفاته فقد كان الراحل صوت لكل المصريين داعين من الله أن يتغمده بواسع رحمته وكريم مغفرته ويلهم أهله الصبر والسلوان”.

مسيرة أحمد الحجار

المعروف أن الفنان أحمد الحجار من أشهر مطربي وملحني جيل التسعينيات ، ينتمى لعائلة فنية فوالده الفنان الكبير إبراهيم الحجار أحد أبرز المطربين في القرن العشرين ومن حفظة التراث الغنائي وشقيقه النجم على الحجار .

التحق بالمعهد العالي للموسيقى العربية، وتعلم العزف على آلتي العود والبيانو كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية وبدأ مجال الاحتراف وهو طالب فى السنة الأولى بالكلية حيث وضع لحن (اعذرينى) ﻷخيه (علي الحجار)، ثم توالت أعماله الفنية بين التلحين والغناء، فلحن لمحمد فؤاد أغنيات فيلم (أمريكا شيكا بيكا) بالإضافة الى العديد من الأعمال المسرحية ومقدمات المسلسلات التلفزيونية ، تعاون مع العديد من فناني التسعينيات منهم هشام عباس ، علاء عبد الخالق ، أنغام ، أنوشكا وغيرهم وكانت أغنية (عود) هي بداية شهرته كمطرب كما اصدر أربعة ألبومات غنائية حققت نجاحا كبيرا .

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