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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فولكس فاجن تعرض لأول مرة ID Buzz EV في 9 مارس | فيديو

فولكس فاجن ستعرض
فولكس فاجن ستعرض لأول مرة ID Buzz EV في 9 مارس | فيديو

تعرض فولكس فاجن لأول مرة سيارة ID Buzz ذات الطراز القديم والتي ستأتي بأنظمة دفع كهربائية بالكامل في شهر مارس  القادم، وقامت الشركة الألمانية بإستعراض ومعاينة التصميم الرسمي للجيل الجديد من خلال مقطع فيديو قصير.

سيتم عرض النموذج الذي طال انتظاره في 9 مارس القادم، وهو التاريخ الذي تم الكشف عنه من خلال الحساب الرسمي للشركة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بالإضافة تصريحات الرئيس التنفيذي هربرت ديس.

كشفت أيضاً فولكس فاجن عن رسومات متحرك تحاكي تصميم ومفهوم سيارة ID Buzz، إلى جانب مقطع دعائي رئيسي يقدم ID Buzz بتمويه ملون يحتوي على مجموعة كبيرة من الألوان المختلطة.

تخطط فولكس فاجن لبيع النموذج في المملكة المتحدة خلال النصف الأخير من عام 2022 وسيصبح النموذج الكهربائي الرابع المخصص لفولكس فاجن، بعد نماذج ID 3 وID 4 بالإضافة لنموذج ID 5 الذي تم الكشف عنه مؤخراً.

ستكون سيارة ID 5 أول طراز معرف يتم تقديمه كمركبة ركاب وسيارة تجارية في ذات الوقت، وسيتم إنتاجها في مصنع المركبات التجارية التابع لشركة فولكس فاجن في هانوفر بألمانيا اعتباراً من أوائل هذا العام.

يأتي هذا بعد أن كشفت فولكس فاجن سابقاً عن صورة تشويقية واحدة واضحة لتصميم النموذج بنفس تموية ألوان الهيكل، والذي أظهر نسخة ما قبل الإنتاج من MPV متعددة المقاعد العام الماضي.

جاء الكشف عن السيارة الجديدة على من خلال عرض تقديمي مخصص في المقر الرئيسي لشركة فولكس فاجن في فولفسبورج ألمانيا.

استناداً إلى منصة السيارة الكهربائية MEB من فولكس فاجن، حيث سيتم تقديم MPV الجديدة في شكل قاعدة عجلات قياسية وطويلة بمفهوم جديد ومختلف.

فولكس فاجن سيارة ID Buz كهربائية الألمانية الشركة التصميم الرسمي فيديو النموذج تويتر رسومات تصميم

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