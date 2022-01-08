يتصرف بشكل نرجسي ويغار منك.. علامات تدل على عدم احترام الرجل لك

يقول البعض أن الحب بحد ذاته كافٍ للحفاظ على العلاقة إذن ما هي وصفة الحفاظ على علاقة عاطفية إلى الأبد؟ الثقة والتواصل والصدق والألفة والتقدير هي أيضًا بعض المكونات المهمة، ومع ذلك ، هناك عنصر أساسي آخر غالبًا ما يتم تجاهله للحفاظ على علاقة صحية وهو "الاحترام".

عندما يحترم الشركاء بعضهم البعض، فإنهم يشعرون بأمان أكبر عندما يكونوا معًا، على العكس من ذلك، يمكن أن يكون عدم الاحترام في العلاقة خانقًا ، مما يؤدي إلى الاستياء، إذا كان رجلك لا يتصرف بشكل صحيح معك ، أو يقلل من شأنك ، أو يسخر منك ، فقد ترغب في تأكيد ما إذا كانت غرائزك صحيحة فيما يتعلق بصفاته غير الصحية، لمساعدتك على فهمه بشكل أفضل ، نقدم إشارات على أن الرجل لا يحترم المرأة في هذا المنشور، وفقا لما نشره موقع هيلثي .

17 علامات تدل على عدم احترام الرجل للمرأة



1. يجبرك على التغيير

"اقبل شريكك كما هو." حب شريكك يعني قبول من هم. إذا حاول رجل أن يشير إلى عيوب فيك ويحثك على تغيير سلوكك ، أو أسلوب لباسك ، أو حتى يضغط عليك لتغيير تفضيلاتك - فهو لا يحترمك.



2. يتجاهل حدودك الموضوعة

يضع كل فرد حدًا رفيعًا حوله ولا يريد من شخص ما ، حتى شريكه ، عبوره. إن تجاهل حدود المرأة يضفي عدم احترام لها. على سبيل المثال ، إذا كنت لا تحب أن يتحقق أي شخص من أموالك ، فإن طلب كشوف حسابك المصرفي أو اتهامك بإنفاق الكثير هو أمر غير محترم.



3. لا يعطي مساحة

هل يريدك رجلك دائمًا إلى جانبه؟ هل يريد أن يعرف مكان وجودك ويراقب من تتحدث معه أو تدردش معه؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فهذا يعني أنه لا يثق بك. الاحتفاظ بعلامة تبويب عليك ، والتحقق من سجلات هاتفك ، أو الظهور أينما كنت يردد أصداء عدم الاحترام.



4. يتصرف مثل النرجسي

إذا كان يحتفظ بنفسه فوقك وعلى علاقتك ويريد دائمًا أن تتحقق رغباته ورغباته ، فهو شخص أناني. عندما يتجاهل الرجل ما تحب واحتياجاتك حتى بعد أن يعرف أنك مجروح ، فهذا يشير إلى سمات نرجسية غير مقبولة . لذلك ، من الأفضل اتخاذ إجراء قبل أن يواصل تحقيرك.



5. لا يحترم أحبائك

رجلك يسخر من عائلتك وأصدقائك ولا يرحب بهم في المنزل. يستخف بهم بين الحين والآخر. كل هذه تشير إلى أنه لا يحترمك ولا يقدر علاقاتك.

6. لا يعطيك أسماء مؤذية

كيف يتصرف رجلك أثناء الجدال؟ الشخص المحترم لن يصرخ ولا يعطيك أسماء مؤذية، لكن إذا فعل وشعرت بالهجوم من قبله ، فهذا غير مقبول وعلامة على عدم الاحترام. كما أن إعطاء أسماء ملفوفة في السخرية والفكاهة هو أيضًا عدم احترام.



7. متكتم

العلاقة الرومانسية الصحية مبنية على الشفافية. ليس من الصواب أن يكذب شريكك عليك أو يمنعك من الأشياء. اتخاذ القرارات بنفسه ، وإخفاء الأسرار عنك ، والتكتم على الهاتف ، وعدم مشاركة أي شيء ، كلها مؤشرات على عدم احترام علاقتك.

8. يدلي بتعليقات مسيئة

هل يعلق على مظهرك وطريقة حديثك وحياتك المهنية؟ هل يسخر منك في المناسبات الخاصة وفي التجمعات الاجتماعية؟ عندما لا يهتم بمشاعرك ويستمر في إزعاجك ، فهو لا يحترمك.

9. يغازل الآخرين

عندما يحبك رجل ، لن يتجاوز حدوده. إن اللعب مع نساء أخريات ، ومغازلتهن ، والانجذاب إليهن يكشف أنه لا يحبك ولا يحترمك ولا يحترم علاقتك.

10. لا يدعك تتحدث

تبادل الآراء هو أمر مهم في العلاقة. إذا كان رجلك لا يستمع إليك أو يقاطعك عندما تتحدث ، فهذا يدل على أنه غير منزعج من آرائك. يجب أن يعامل كلا الشريكين بعضهما البعض على قدم المساواة. بخلاف ذلك ، يبدو واضحًا أنه لا يريد أن يسمعك لأنه لا يحترمك.



11. يجعلك تشك في نفسك

الشريك غير المحترم لديه ميول نرجسية معينة يمكن أن تجعل غرائزك صحيحة. على سبيل المثال ، إذا كان رجلك وقحًا وأخبرك أن اختياراتك المهنية خاطئة أو أنك لا تطبخ جيدًا ، فإنه لا يحترمك تمامًا. إذا لم تمنعه ​​، فسيستمر في فعل ذلك وقد يتحول إلى شريك مسيء.



12. يحب أن يضايقك

عندما يفعل عمداً أشياء تزعجك ولا يهتم بمواساتك ، فهذا يظهر أنه لا يهتم بك. يجعلك تشعر بعدم الارتياح والغضب والحزن يجعله يشعر بالراحة. يظهر أنه لا يحبك ، وبالتالي لا يحترمك.

13. لا يعتذر

يميل الشركاء إلى إحباط بعضهم البعض في بعض الأحيان ، لكن الاعتذار لهم يمكن أن يجعل كل شيء على ما يرام. حتى بعد انتقادك أو إيذاءك ، إذا لم يأسف لما فعله - فهذا يدل على عدم حساسيته تجاهك. قد لا يكون الشخص المناسب لك.



14. لا يقدم المساعدة

للحفاظ على علاقة طويلة الأمد ، يجب أن يساهم كلا الشريكين على قدم المساواة. إذا كان رجلك لا يساعدك في الأعمال المنزلية أو أشياء أخرى ولا يزعجك في فعل كل شيء ، فقد لا يحبك. يظهر عدم الاحترام في العلاقة.

15. يلجأ إلى العلاج الصامت

يتم حل المشكلات بين الشركاء عندما ينقلون مشاعرهم وأفكارهم. ولكن إذا كان رجلك صامتًا تجاهك بطريقة للتلاعب أو إظهار تفوقه عليك ، فهذا يعني أنه يتجاهل رغباتك ولا يحترمك.

16. يرفض أن يكون إلى جانبك

الشريك الجيد سوف يقف بجانبك ، مهما حدث. لكن الشخص الذي لا يحبك سيكون على الجانب الآخر. كلما احتجت إليه تجده بعيدًا. إذا لم يدعمك ، فإن مشاعره تجاهك مشكوك فيها.



17. يغار منك

تبدو غير عادية؟ إذا كنت تجمع المديح من أقاربك وأصدقائك أو تتقدم عليه في حياتك المهنية ، فإنه يشعر بالغيرة منك بدلاً من الشعور بالفخر. هذا يدل على أنه غير آمن منك. عندما لا يعترف بإنجازاتك ويتجاهلها ، فهذا يعني أنه لا يحترمك.