بمعالج قوي وكاميرات جبارة.. سعر ومواصفات عملاق شاومي Xiaomi 12 Pro

طرحت شاومي هاتف Xiaomi 12 Pro، أواخر الشهر الماضي، وبفضل المكونات والأداء التي استخدامتها الشركة بتكوين الجهاز، يعد هذا الهاتف بمثابة شهادة على التميز في عالم الهواتف الذكية، حيث يعتبر Xiaomi 12 Pro هاتفا ذكيا ذات قدرات تصويرية من الدرجة الأولى.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف شاومي Xiaomi 12 Pro بشاشة رائعة بقياس 6.73 بوصة من نوع AMOLED وتستخدم لوحة LTPO 2.0، التي تسمح بمعدلات تحديث متغيرة من 1-120 هرتزا، وتدعم تقنية + HDR10، وتحتوي على قارئ بصمات مدمج أسفل الشاشة، مع طبقة حماية من نوع Gorilla Glass Victus.

سعر ومواصفات هاتف Xiaomi 12 Pro من شاومي



جاء هاتف شاومي Xiaomi 12 Pro، بمستشعر سوني IMX707، وهي أول شريحة تستخدم في جهاز محمول، متصل بمستشعرين بدقة 50 ميجابكسل، عدسة فائقة الدقة ومقربة، وعدسة تليفوتوغرافية بدقة 50 ميجابكسل، ويشتمل الهاتف على مجموعة من التحسينات في برامج الكاميرا.



ويعد هاتف شاومي Xiaomi 12 Pro واحدا من أسرع الهواتف الكية في هذه الفئة، بفضل معالج كوالكوم الأحدث من نوع Snapdragon 8 Gen 1، بدقة تصنيع 4 نانومتر، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام 8 و 12 جيجابايت من نوع UFS 3.1، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 جيجابايت.



ويحتوي هاتف شاومي Xiaomi 12 Pro، على بطارية بقوة 4600 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع السلكي بقدرة 120 وات، ويعمل الهاتف الذكي بواجهة المستخدم MIUI 13، المرتكزة على نظام التشغيل الأحدث من جوجل أندرويد 12.

ويتوفر هاتف شاومي Xiaomi 12 Pro، مقابل سعر يبدأ من 740 دولار أمريكي (أي ما يعادل حوالي 11 ألفا و 640 جنيها مصريا).