هانى شنودة: كنت بزوغ من عبد الحليم حافظ وأخرج مع الجيرل فريند

قال الموسيقار هانى شنودة ، إن الفنان الراحل عبد الحليم حافظ كان يحرص على متابعة عزفه معقبا "كان بيعزمنى على الغدا وأنا أزوغ منه ولو الكلام ده حصل دلوقتى كنت هروحله برموش عينيا".



وأوضح هانى شنودة ، خلال استضافته مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس والمذاع عبر فضائية الحياة ، سبب عدم تلبية دعوة العندليب الأسمر على وجبة الغداء " كنت بخرج مع الشلة والجيرل فريند ومكنتش هسيب ده كله واتغدى بالشوكة والسكين ".

وعن رأيه بخصوص موسيقى المهرجانات عقب " معندناش فى المزيكا نوت موسيقية مؤدبة أو قليلة الأدب ف احنا نشيل المزيكا من المعادلة وعايز اسأل ليه مفيش مهرجانات عاطفية ، وطنية أو دينية؟ .

