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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كوكب تاني .. مريهان حسين تشعل السوشيال ميديا بجمال صوتها

مريهان حسين
مريهان حسين

نشرت الفنانة مريهان حسين فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

و ظهرت مريهان حسين بإطلالة جذابة  مرتدية فستان  باللون الأسود ، وهي تغني اغنية  كوكب تاني للفنان مدحت صالح ، و علق قائلة : أنا عايز أعيش في كوكب تاني ،ايه الاغنية اللي كلماتها بتعبر عن حالتكم؟

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يذكر ان روجت الفنانة مريهان حسين، لحكاية "وانسى روحى وياك" ضمن حكايات الجزء الرابع من مسلسل "نصيبي وقسمتك".


وكتبت مريهان حسين، منشورا عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام "، قائلة : "النهاردة الحلقة الأولي من حكاية وانسى روحى وياك من مسلسل نصيبي وقسمتك الجزء الرابع اتمنى حكايتنا تعجبكم هستنا رايكم بعد الحلقة الأولى".

 

يذكر ان الحكاية السادسة "وانسى روحي وياك" بطولة الفنان محمد عز ومريهان حسين بمشاركة مجموعة كبيرة من الشباب والنجوم ومن المشاركين في الحكاية السادسة من المسلسل الفنان أيمن عزب والفنانة إيمان السيد والفنان الشاب كريم مغاوري والحكاية من تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج عصام نصار ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع المنتج أحمد عبد العاطي وشركته آرت ميكرز.

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