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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نشرة الاخبار|موعد مباراة منتخب مصر ونيجيريا فى أمم إفريقيا..حبس دجال الدقهلية بتهمة معاشرة سيدات بحجة إخراج الجان

منتخب مصر
منتخب مصر

نشر موقع صدى البلد الاخبار عدد من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية من أبرزها : 

 

عاشر سيدات بحجة إخراج الجان.. النيابة تحبس دجال الدقهلية

 

قررت نيابة دكرنس في الدقهلية  حبس دجال اقام علاقات جنسيه مع سيدات بحجة اخراج الجان منهن اربعة ايام على ذمة التحقيق.

 

مواعيد مباريات اليوم السبت 8-1-2022 فى إسبانيا وكأس الاتحاد الإنجليزي والدورى السعودى

 

تقام اليوم السبت 8-1-2022 العديد من المباريات البارزة فى مختلف ملاعب العالم يأتي أبرزها فى الدورى الإسباني وكأس الإتحاد الإنجليزي.

 

لماذا سميت صلاة الضحى بصلاة الأوابين؟.. لـ6 أسباب لا يعرفها كثيرون

 

لماذا سميت صلاة الضحى بصلاة الاوابين ؟، لعله أحد أسرار صلاة الضحى التي تعد إحدى الوصايا النبوية الثلاث، التي حث عليها رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، وشدد على أحبابه ضرورة اغتنام فضل صلاة الضحى للفوز بثوابها العظيم، وهو ما يطرح السؤال عن لماذا سميت صلاة الضحى بصلاة الاوابين ؟، لعل به نستدل على فضل لم نعرفه عن صلاة الضحى ، التي هي من النّوافل التي حرص رسول الله -صلى الله عليه وسلّم- على المداومة عليها، بل وحثّ عليها الصّحابة –رضوان الله تعالى عنهم-، وقد لا يعرف الكثيرون عدة أمور عن صلاة الضحى ومن بينها لماذا سميت صلاة الضحى بصلاة الاوابين ؟.

 

موعد مباراة منتخب مصر ونيجيريا فى أمم إفريقيا

تنطلق بعد غد الأحد منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها ملاعب الكاميرون فى النسخة ٣٣ بمشاركة ٢٤ منتخبا.

 

سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 8- 1- 2022

 

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال اليوم السبت 8 يناير 2022وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

 

عماد متعب يحكى كواليس محاولة الوقيعة بينه والنادي الأهلي .. فيديو

 

أكد عماد متعب نائب رئيس  رابطة الأندية المحترفة أنه لن يستطيع أحد إحداث وقيعة بينه وبين إدارة وجماهير النادي الأهلي مشددا على القلعة الحمراء بيته.

 

قناة مفتوحة على النايل سات لمشاهدة مباريات أمم إفريقيا مجانا .. تعرف عليها

 

أعلنت القناة الجزائرية الأولى، عن نجاح التلفزيون الجزائري فى الحصول على حقوق بث مباريات  كأس أمم إفريقيا، التي ستقام بالكاميرون خلال الفترة من 9 يناير الجاري إلى 6 فبراير المقبل.

 

جميع مهن الأنبياء وأشهر الحرف التي عملوا بها في الدنيا

جميع مهن الأنبياء الذين عملوا فيها خلال حياتهم ، فلقد كان الأنبياء يعملون ويأكلون من عمل أيديهم، وفي هذا رسالة قوية إلى أن العمل له مكانة كبيرة في الإسلام وجزاؤه عظيم.

 

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