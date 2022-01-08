شاهد.. أحدث ظهور لحمو بيكا عبر إنستجرام

شاهد..أحدث ظهور لحمو بيكا عبر الإنستجرام

شارك مؤدي المهرجانات، حمو بيكا، متابعيه، صورة جديدة له، نشرها من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وتلقى تفاعلا واسعا من متابعينه من خلال صورته، وجاءت بعض التعليقات كالآتي:

بيكا ابو القلب الطيب_أحلي بيكا_منور الدنيا كلها.

وكان قد وجّه مؤدي المهرجانات حمو بيكا اعتذرًا رسميًا لنقيب المهن الموسيقية الفنان هانى شاكر من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وكتب حمو بيكا: "الأستاذ هاني شــاكر (نقيب المهن الموسيقية وأمير الغناء العربي) بعتذر لحضرتك ولكل نقابة المهن الموسيقية عن كل ما صدر مني".

وأضاف حمو بيكا: "واستسمح حضرتك أن تقبل اعتذاري أنت وكل أستاذتي في النقابة ،أنا مكنتش طالب أكتر من إني أشتغل ومش طالب أكتر من التصريح السنوي لأني عايـز أشتغل وأشوف شغلي وحياتي.. أتمني أن تقبل اعتذاري وتعتبرني ابن من أبنائك ".

