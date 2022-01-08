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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالجلد الأسود..إيمان العاصي تتألق في أحدث ظهور

صدى البلد

تألقت الفنانة إيمان العاصي، فى أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

خطفت إيمان العاصي انظار متابعيها بإطلالة جذابة، حيث ارتدت بلوزة باللون الأسود مما كشف عن رشاقتها ونالت إعجاب الجمهور. 

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت إيمان العاصي على تسريحة شعر جذابة كما وضعت مكياجا مميزا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها مما كشف عن جمالها.

يذكر أن آخر أعمال إيمان العاصي حدوتة "طعم الدنيا" من بطولة كمال أبو رية وإسلام جمال ومحمد على رزق وهاجر عفيفى وحنان سليمان وريم أحمد وأميرة الشريف وأحمد والى، وأخرون، تأليف أمين جمال ومحمد أبو السعد وإبراهيم ربيع، إخراج أحمد حسن.

واستضاف الإعلامي رامي رضوان، أبطال حكاية "طعم الدنيا"، من مسلسل "إلا أنا"، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي".

وقالت الفنانة إيمان العاصي: "عند تقديم شخصيات حقيقة موجودة على أرض الواقع لا يستطيع الفنان أن يُبدع فيها على طريقته، لأنه عند تمثيل الشخصية الحقيقة لا يجوز تقديم شيء خطأ".

وأضافت: "تقديم الشخصية الحقيقة عبء كبير علي"، مردفه: "في حياتي أرى أشخاص كثيرة مثل شخصية "دنيا" التي قدمتها في حكاية طعم الدنيا، لذلك كان من السهل الوصول لها".

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