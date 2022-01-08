حياة كريمة تحول المراشدة إلى أول قرية رقمية فى المحافظات

أنهى معاناة المواطنين مع الخدمات الحكومية

بعد ساعات قليلة من افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لـ مجمع الخدمات الحكومية بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف بـ قنا ، أصبحت المراشدة أول قرية تدخل عصر التحول الرقمى فى مصر، بعدما أصبحت كل تعاملات القرية تتم اليكترونيا عبر المجمع .



افتتاح مجمع الخدمات التكنولوجية بقرية المراشدة، جاء بعد شهور من العمل المتواصل، لتيسير وتسهيل تلقى الخدمة للمواطنين، من خلال تجميع كافة الخدمات الحكومية فى مقر واحد، مجهز بأنظمة حديثة، لتنفيذ أى خدمات حكومية يطلبها المواطنين عبر هذا المنفذ التكنولوجى .

مجمع الخدمات الحكومية بقرية المراشدة ، لم يكن وحده الذى تحقق على أرض قرية المراشدة ، لكن هناك مشروعات أخرى تجاور مجمع الخدمات وتشترك معه فى اللوحة الجمالية التى تحيط بالمجمع ، من أبرزها مجمع الخدمات الزراعية الذى يستهدف تحقيق كل احتياجات المزارع المادية والتوعوية ، إضافة لتوفير منتجات الألبان بمختلف أنواعها لأهالى القرية.

بجانب المجمع تتواجد أول مكتبة من مكتبات حياة كريمة، والتى أنشئت بالتعاون مع وزارة الثقافة ، لتكون أول مكتبة ثقافية فى قرى حياة كريمة على مستوى الجمهورية، ضمن الاستراتيجية المتكاملة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بإنشاء المكتبات الثقافية لنشر الوعي والمعرفة في مختلف قري محافظات المبادرة.

على مسافة قريبة من مجمع الخدمات، جرى رفع كفاءة وحدة صحة الأسرة " المشروع الأوروبى "، و تطوير وحدة اسعاف المراشدة والتى تضم سيارتين مجهزتين على أعلى مستوى، لتقديم خدمات نقل حالات الطوارئ على مدار الـ ٢٤ ساعة، و منشآت شبابية وثقافية و تعليمية، فضلاً عن مشروع الصرف الصحى الذى ينتظر الاكتمال.

قال إبراهيم خلاوى، رئيس الوحدة المحلية لمركز و مدينة الوقف ، مجمع الخدمات الحكومية بقرية المراشدة يقع على مساحة ٤٢٠ م٢ ، ويتكون من ٣ طوابق ، بتكلفة مالية بلغت ١٣.٥ مليون جنيه، و يضم المجمع " وحدة محلية ، مجلس محلى، مكتب بريد ، شهر عقارى ، سجل مدنى، وحدة تضامن اجتماعى ، مركز تكنولوجى ، مكتب تموين "، فضلاً عن تطوير و تجميل المنطقة المحيطة بالمجمع لإضفاء مظهر جمالي و حضارى للمنطقة يتناسب مع المرحلة الجديدة.

و تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف ، بأن مجمع خدمات المراشدة ، يستهدف تقديم الخدمة لـ ٥٥ ألف نسمة بالقرية الأم و النجوع التابعة لها، و هو ما يساهم فى إنهاء معاناة سكان القرى مع الخدمات الحكومية التى كان يتم الحصول عليها من خلال أماكن متفرقة .

أضاف خلاوى ، بأن مجمع الخدمات حقق حلم القرية بأن تكون ضمن قرى الجمهورية الجديدة التى ينشدها رئيس الجمهورية ، كونه جعل المراشدة من اوائل القرى التى تستفيد من منظومة التحول الرقمى التى بدأتها الدولة وتمضى فيها بخطى ثابتة.



يذكر أن قرية المراشدة التابعة لمركز الوقف بمحافظة قنا ، حظيت بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى ، مرتين منذ توليه مسئولية رئاسة البلاد ، الأولى كانت فى مايو 2017 وافتتح خلالها صوامع القمح بالمراشدة ، وتفقد مشروع استصلاح 50 ألف فدان ضمن مشروع الـ 1.5 مليون فدان ، و خلال الزيارة منح أهالى القرية 2445 فدان بالمنطقة الصحراوية، بواقع 2.5 فدان لكل مستفيد، باجمالى 978 مواطن من أبناء القريه ، مزودة بشبكة طرق لتسهيل وصول المواطنين إلي أراضيهم و نقل محاصيلهم، كما تم تخصيص نسبة من إجمالي المساحة لصالح المرأة المعيلة وذوي الاحتياجات الخاصة.

أما الزيارة الثانية للرئيس السيسى فكانت فى نهاية شهر ديسمبر ٢٠٢٠ ، ضمن أسبوع الصعيد ، لافتتاح مجمعى الخدمات الحكومية و الخدمات الزراعية ، و أول مكتبة بقرى حياة كريمة، فضلا عن تفقد وحدة صحة الأسرة ، ونقطة اسعاف المراشدة ، و ذلك بعد افتتاح محور الشهيد باسم فكرى .

مجمع الخدمات الحكومية بالمراشدة

مجمع الخدمات الحكومية بالمراشدة

مجمع الخدمات الحكومية بالمراشدة

مجمع الخدمات الحكومية بالمراشدة

مكتبة حياة كريمة بالمراشدة

مكتبة حياة كريمة بالمراشدة

مكتبة حياة كريمة بالمراشدة