عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل ريال مدريد ضد فالنسيا .. فينيسيوس وبنزيما يقودان هجوم الملكي

صدى البلد

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن تشكيل الفريق الذي سيلعب بعد قليل أمام فالنسيا، على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الـ 20 من الدوري الإسباني.

وعاد فينيسيوس جونيور لتشكيل الفريق بعد غياب في آخر مباراتين لإصابته بفيروس كورونا.

وجاء التشكيل بالكامل كالآتي

الحارس: تيبو كورتوا

الدفاع: لوكاس فاسكيز - إدير ميليتاو - دافيد ألابا - فيرلاند ميندي

الوسط: كاسيميرو - لوكا مودريتش - توني كروس

الهجوم: ماركو أسينسيو - كريم بنزيما - فينيسيوس جونيور.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة، بينما يتواجد فالنسيا في المركز التاسع برصيد 28 نقطة.

ويسعى ريال مدريد، في مباراة اليوم، لاستعادة توازنه ونغمة اللانتصارات، بعد الخسارة الأخيرة أمام خيتافي 1-0، في الجولة الماضية.

ويعود البرازيلي فينيسيوس جونيور في مباراة اليوم أمام فالنسيا، بعد تغلبه على فيروس كورونا.

ترشيحاتنا

مجرد عضلات .. مفيد فوزي : لا أسمع عمرو دياب |فيديو

أشرف زكي: بلاغات ضد كيانات وهمية تستخدم أسم نقابة المهن التمثيلية للربح"خاص"

التراجع مستمر.. برشلونة يتعادل مع غرناطة 1-1 في الدوري الإسباني

التفاح والجزر.. أهم أطعمة تحمى من مرض السرطان

الجميع سافر بخير.. الدرندلي : لا إصابات جديدة بكورونا في المنتخب |فيديو

فترة سداد 120 شهرا.. تفاصيل قرض السيارة من البنوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد الأمين حاول التواصل معي.. وزيرة التضامن تكشف مفاجآت عن رجل الأعمال

مفاجآت 2022.. شيرين عبدالوهاب تعود لحسام حبيب.. وتراجع أدهم نابلسي عن الاعتزال|فيديو

ضحايا محمد الأمين يكشفن أفعاله المخلة في فيلته بـ الساحل الشمالي

3 قرارات مهمة من التموين لأصحاب البطاقات خلال يناير وفبراير 2022

الطب الشرعي.. تفاصيل جديدة في اتهام محمد الأمين بالتعدي على فتيات دار الأيتام

ضحايا محمد الأمين : اصطحبنا للساحل الشمالي أسبوعا وتعدى علينا جنسيا بالقوة

بعد انتشار فيديو الرقص.. طلاق معلمة الدقهلية من زوجها

تلبيس دبل.. حقيقة خطوبة منة فضالي وسعد الصغير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احدفني بقالب طوب أحسن.. ضرب ويجز بالهدايا في حفل ضخم بالقاهرة الجديدة|شاهد

الشرق الأوسط.. قبلة الصراعات العالمية والحروب على مصادر الطاقة المتنوعة (2-2)

الشرق الأوسط.. قبلة الصراعات العالمية والحروب على مصادر الطاقة المتنوعة "1-2"

خلصانة الحكاية.. تامر عاشور يشعل المنيا بحفل كامل العدد

فيديو

استغل ضعفهن .. النائب العام يصدر قرارًا في قضية محمد الأمين |فيديوجراف

فيديو جراف.. ماذا قال سفير السعودية في لبنان عن حزب الله

عملية اللوزتين .. طبيبان يشعلان النار بـ فم طفل |فيديو جراف

خلافات بين أبناء شعبان عبد الرحيم بسبب الميراث.. التفاصيل الكاملة

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

اﻟﻤﺰﻳﺪ