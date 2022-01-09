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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

هل تشم القطط رائحة الحمل؟

الحمل
الحمل

هل يمكن للقط أن تشم رائحة الحمل؟ وفقًا لخبراء الحيوانات ، قد يكونون القطط على علم بحملك ،فلديهم القدرة على المراقبة الجيدة ملاحظة التغييرات الجسدية والسلوكية الدقيقة أثناء الحمل .

تتعامل القطط مع مالكها ومكان المعيشة والطعام المفضل لها لذلك ، سيكون من الممارسات الجيدة أن تقوم بتأقلم قطتك قبل وصول طفلك إلى الألعاب المحيطة الجديدة وسرير الطفل.


اقرئي كيف يمكن للقطط اكتشاف الحمل  بحسب ما نشره موقع هيلثي .

إلى أي مدى يمكن للقطط أن تشعر بالحمل؟


قد تكون قططك على دراية بحملك حتى قبل إجراء اختبار الحمل. كونك مالكًا للقطط ، فقد تلاحظك قطتك أكثر مما تعتقد. قد يعبرون عن مشاعرهم تجاه حالتك العقلية والجسدية المتغيرة أثناء الحمل بإيماءاتهم المتغيرة.

خلال فترة الحمل ، قد تخضعين للعديد من التغيرات الهرمونية والجسدية. سوف ينتج جسمك مستوى أعلى من هرمونات الحمل مثل البروجسترون والإستروجين والغدد التناسلية المشيمية البشرية (HCG). قد تجعلك التغيرات الهرمونية تشم الرائحة ، وهو أمر لا يمكن ملاحظته لأنف الإنسان. ولكن ، قد يكون من الممكن للقطط التي لديها حاسة شم أكبر أن تكتشف تلك الإشارات الكيميائية.

القطط لديها بصلة شمية متطورة ويمكن أن تكون رائحتها أفضل من البشر لديهم ما يقرب من 200 مليون مستقبل شم القطط لديها عضو متخصص ، يسمى جاكوبسون ، مخصص لرائحة لا يمكن اكتشافها 

كيف تفسر القطط تغيرات جسمك أثناء الحمل؟


قد تلاحظ القطط بذكاء الاختلاف السلوكي الدقيق الذي تعرضه أثناء الحمل. قد تملي بعض التغيرات الهرمونية تغيير سلوكك. وهي تشمل 

موجهة الغدد التناسلية المشيمية البشرية (HCG): تحدث الزيجوت على جدار الرحم في بداية الحمل. منذ الانغراس وحتى الولادة ، تهتم المشيمة بتغذية الجنين وإزالة الفضلات.
تفرز المشيمة هرمون الحمل الفريد المعروف باسم HCG. يستخدم وجود HCG كاختبار تأكيدي للكشف عن الحمل.
قد يجعلك هرمون HCG تشعر بالغثيان ، وقد ترغب في زيارة الحمام بشكل متكرر. قد تلاحظ قطتك التغيير في سلوكك وصحتك.
البروجسترون: ارتفاع مستوى البروجسترون في الثلث الأول من الحمل يمكن أن يجعلك متعبًا ونعاسًا. قد لا تتمكن من تخصيص الوقت لقطتك ، وقد لا تحضن قطتك كثيرًا. قد تشعر قطتك بالتغيير في سلوكك.
الانشغال: يأتي الحمل بجهد إضافي. قد ترغب أيضًا في تخصيص بعض الوقت لنفسك والتخطيط لوصول نفسك الأصغر سنًا. قد تفقد قطتك انتباهك.
تغيرات في الجلد والشعر: قد يكون لديك تغيرات في الجلد والشعر بسبب التغيرات الهرمونية. قد ترغب في استخدام منتجات مختلفة للعناية بالبشرة والشعر. قد تلاحظ قطتك الاختلاف في رائحة المنتجات.
القطط خبراء لغة الجسد. بعض التغييرات التي قد تشعر بها قطتك أثناء الحمل هي:
هرمونات الحمل وكيمياء الجسم
يتغير السلوك
تقلب المزاج
كثرة التبول
غثيان صباحي
تغيرات الجلد
تزايد البطن
الجلوس ، والمشي ، والحركة
حرارة الجسم
لغة الجسد

سون الجسم حرارة الجسم الحمل الحمام البطن

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