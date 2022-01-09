عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: تسلمنا 5 ملايين جرعة من لقاح كورونا منذ بداية 2022

صدى البلد

أعلن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن اليوم السبت تم تسلم شحنة لقاح أسترازينيكا بمطار القاهرة الدولي، ليبلغ حصيلة اللقاحات الواردة إلى مصر منذ بداية العام الجديد 2022 وحتى الآن 5 ملايين و182 ألفا و970 جرعة من لقاحات كورونا.

وتابع حسام عبدالغفار، تفاصيل هذه اللقاحات والتي بلغت  مليون و498 ألفا و770 جرعة من لقاح فايزر الأمريكي و3 ملايين و684 ألفًا و200 جرعة من لقاح أسترازينيكا.

واكد المتحدث باسم وزارة الصحة، علي استلام  شحنة جديدة من لقاح أسترازينيكا الأربعاء القادم الموافق يوم 12 يناير الجاري، بمطار القاهرة الدولي عبر آلية كوفاكس بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار ، أن شحنة اللقاحات المقرر تسلمها تبلغ مليون و799 ألف و640 جرعة من استرازينيكا، مشيرا إلى أنها قادمة من دولة الأرجنتين.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 901 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 326265 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 830 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأشار "عبد الغفار" إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 391945 من ضمنهم 326265 حالة تم شفاؤها، و 21938 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L

فيروس كورونا المستجد مطار القاهرة الدولي الصحة العالمية فيروس كورونا منظمة الصحة العالمية

موضوعات متعلقة

الصحة: تسجيل 830 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و29 وفاة

صحة المواطن في عين الرئيس| حياه كريمة هدية السيسي للمصريين

الصحة: بدء إجراءات تسجيل واعتماد لقاح كازافاكس في مصر لمواجهة كورونا

الصحة : إغلاق مستشفي خاص للولادة في البدرشين

حدث ليلا.."الصحة" تعلن تفاصيل 4 أدوية جديد مضادة لفيروس كورونا..وزيرة الهجرة تهنئ أقباط مصر بعيد الميلاد المجيد

"الصحة" تعلن تفاصيل 4 أدوية جديد مضادة لفيروس كورونا

الصحة: تسجيل 840 إصابة جديدة بفيروس كورونا .. و19 حالة وفاة

مصر تتعاقد على 3 أدوية جديدة مضادة لفيروس كورونا

ترشيحاتنا

ريكاردو موسكاتيللي : أرغب في تمثيل منتخب مصر..ومحمد صلاح مصدر إلهام لي

بعد اجتماع سرت.. الأمم المتحدة ترحب بخطوات توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا

وليد ماهر يكشف أسباب تفشي فيروس كورونا في صفوف منتخب مصر .. فيديو

موقفه مش طبيعي.. ميدو: مصطفى فتحي يطالب الزمالك بالرحيل إلى التعاون السعودي

رمضان السيد : رحيل كهربا قرار ظالم .. وموسيماني «يحب ويكره»

ميدو: محمد صلاح طلب إزالة اللافتة الخاصة به في نادي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تشهد موجة أمطار وتنبؤ الري يحذر المواطنين خلال الأيام القادمة

مفاجآت 2022.. شيرين عبدالوهاب تعود لحسام حبيب.. وتراجع أدهم نابلسي عن الاعتزال|فيديو

كورونا يضرب النجوم | إصابة 9 فى 48 ساعة

محمد الأمين حاول التواصل معي.. وزيرة التضامن تكشف مفاجآت عن رجل الأعمال

هل يخاف الميت من الدفن ليلا ؟ أسرار البرزخ 3 ساعات لاتدفن فيها أحدا

3 قرارات مهمة من التموين لأصحاب البطاقات خلال يناير وفبراير 2022

بعد انتشار فيديو الرقص.. طلاق معلمة الدقهلية من زوجها

مفاجأة كيروش.. 5 معلومات عن سبرايل ماكريكيس جوهرة بوروسيا دورتموند

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصاب ضحاياه بفزع من الأمور الجنسية.. كيف هتك محمد الأمين عرض أيتام دار الأيدي الأمينة؟

تستهدف 60 مليون مواطن بـ 700 مليار جنيه.. حياة كريمة تعيد مصر لأهلها برعاية السيسي

احدفني بقالب طوب أحسن.. ضرب ويجز بالهدايا في حفل ضخم بالقاهرة الجديدة|شاهد

الشرق الأوسط.. قبلة الصراعات العالمية والحروب على مصادر الطاقة المتنوعة (2-2)

فيديو

سرقة وتهديد بالسلاح.. تفاصيل تعرض صابرين لحادثة خلال التصوير

استغل ضعفهن .. النائب العام يصدر قرارًا في قضية محمد الأمين |فيديوجراف

فيديو جراف.. ماذا قال سفير السعودية في لبنان عن حزب الله

عملية اللوزتين .. طبيبان يشعلان النار بـ فم طفل |فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

اﻟﻤﺰﻳﺪ