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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سر سنته المكسورة وسبب تركه المحاماة.. أبرز تصريحات حمدي الميرغني مع عمرو الليثي

حمدي الميرغني
حمدي الميرغني

حل الفنان حمدي الميرغني ضيفا على الإعلامي عمرو الليثي ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، وتحدث عن كواليس اشهر اعماله، وسبب اتجاهه للتمثيل وتركه للمحاماه.


وهذه ابرز تصريحاته
١- اثناء احد مشاهد مسلسل "فلانتينو "اخدت قلم من الزعيم لم يكن مكتوب في المشهد ، وقعدنا كلنا نضحك بعدها .

٢- هناك صلة قرابة بينه وبين الفنان سليمان عيد، من جهة الأب.

٣- اشرف عبد الباقي ده أستاذنا وشاهد علي عقد زواجي ، وأوس أوس مربي قطة ، وبيخاف منها ، و محمد عبد الرحمن يحفظ الدول والاماكن من خلال المطاعم ، ومحمد انور مركز في الغناء ومصمم يكون عمرو دياب.

٤-أخواتي أربعة وأنا الخامس وكان نفسي أكون مهندسا معماريا، وبحب اللغة العربية، ولم أتخيل نفسى أصلع".

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٥- أول حب في حياتي احضرت لها سندوتشات جبنة بالخيار لاعبر عن حبي.

٦- أنا خريج حقوق واترافعت مرة عن واحد فى قضية ضرب واتحبس ولو كملت فى المحاماة كنت هبقى شاطر، ولكني اخترت التمثيل.

٧- كسر سنتي الأمامية، جاء نتيجة حادثة وقعت لي أثناء صغري، بسبب ركوبي الدراجة.

٨-والدي كوميديان غير طبيعي، وهو من علمني الارتجال، موضحا: "اسم الدلع بتاعى حماد.

وكان قد شارك الفنان ماجد المصري، فيديو جديداً في أحدث ظهور على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
 

وظهر ماجد المصري في الفيديو و هو يوجه رسالة يداعب فيها الفنان حمدي الميرغني، و علق قائلا" بناشد الإخوة المنتجين.. ياريت يكون في فرص عمل للزميل بدل المرمطة دي.. ارجوكم، فاعل خير".
 

عمرو دياب أوس أوس عمرو الليثي ذكرى ميلاد الفنان ماجد المصري اشرف عبد الباقي واحد من الناس ماجد المصري

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