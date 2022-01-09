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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل الأعمال الدرامية والفن سبب تفكك الأسرة المصرية؟ علي جمعة يفند المشكلة

علي جمعة
علي جمعة

أجاب الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، على سؤال ورد إليه يقول صاحبه "البعض يحمل الفن والأعمال الدرامية السبب في تفكك الأسرة فهل هذا صحيح ؟

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حكم مشاهدة المسلسلات.. الإفتاء تجيب

وقال علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، إن هذه الأمر ينبغي أن نخصص له حلقة خاصة للحديث عن حدوتة الفن والمجتمع، منوها أن هناك كتابا أجنبيا يناقش العلاقة بين الفن والمجتمع.

وذكر علي جمعة، أن الفن له مدارس منذ قديم الزمن، متسائلا : هل نقول للناس ما هو مأمول ومتوقع أم نخبرهم بالواقع الذي يعيشون فيه؟


وتابع: حينما أقدم للناس المأمول والمتوقع يعني بذلك تعليمهم القيم، ولا يعني ذلك تغيير عقلية الإنسان عن المشكلات التي يعيش فيها.

وأوضح، أن علماء الاجتماع حينما درسوا المجتمعات، وضعوا ما يعرف بالجريمة ومعها ما يسمى بالظاهرة، فالجريمة ما يقع بنسبة لا تذكر بين عدد هائل من البشر، أما الظاهرة هي التي تنتشر بين هذا المجتمع.

وذكر أن هذه الظاهرة حينما تصل إلى الانتشار لنصف المجتمع فهنا تتحول إلى وباء، وهنا علاج العمل الفني للظاهرة أو الوباء بمناقشة الظاهرة ووضع حل لها، ولا يعقل أن يناقش العمل الفني ظاهرة البلطجة طوال الفيلم ويأتي في النهاية ليخبر الناس أن هذا خطأ.

حكم مشاهدة المسلسلات في نهار رمضان
 

وكشف الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، حكم مشاهدة المسلسلات في نهار رمضان.

وأكد علام خلال حواره مع برنامج “كتب عليكم الصيام”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامى حمدى رزق، ليس للصائم وقت ليقضيه في مثل هذا الأمور.

وأضاف شوقي: “رمضان شهر فريد فى العام وعلى الإنسان عدم الانشغال عنه لأى سبب مثل الهواتف والتليفزيونات ويجب التفرغ للعبادة فقط”.

وسبق أن قال علام إن الصوم يختلف عن غيره من العبادات، معقبا: "فى غالب الصوم لا يدخله الرياء".

وتابع: أغلب العبادات مثل، الصلاة، الزكاة، الحج، وحتى النطق بالشهادتين، قد يدخلها الرياء لأن الناس يطلعون عليها.

وأضاف مفتى الجمهورية: قد يشعر الذى يخرج الزكاة بالفخر، بالرغم من كونها فرض على المسلم، ويجب شكر الفقير أن يمنح الغنى فضل قبول ذكاته.

ووجه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، نصيحة لأحد الشباب يسأل عن "حكم مشاهدة المسلسلات في رمضان"، قائلا: أنصحك بمقاطعتها تماما، سواء كانت هادفة وغير هادفة، وعليك بكتاب الله عز وجل وضع أمامك أنك تريد ان تقرأه أكثر من مرة.

وأضاف ممدوح خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء على فيس بوك قائلا: شهر رمضان للعبادة، وحاول أن تتقرب فيه لله قدر المستطاع وأن تراجع نفسك أكثر من مرة حتى تعالج عيوبك وقد يكتبك الله من عتقاء شهر رمضان.

وقالت الدكتورة نادية عمارة، الداعية الإسلامية، إن حكم مشاهدة المسلسلات متوقف على ما يتم مشاهدته، منوها أن هناك مايجوز مشاهدته وهناك من يحكم عليه بالحرمة.

وأضافت عمارة، فى برنامج "قلوب عامرة" على فضائية "الحياة"، أن بعض المسلسلات بها الكثير من مشاهد التكشف والعرى فهذا لا تجوز مشاهدته ويجب وقتها تغيير المحطة ولفت انتباه الأبناء إلى عدم الإستماع إلى هذه المشاهد، وكذلك لا يتم الحكم على الناس بألفاظ لا تليق ونكتفى بعدم المشاهدة فقط وترك أمرهم إلى الله وحده.

وأشارت إلى أن هناك أعمالا فنية تقدم مشاهد جيدة وطيبة فهذا أمر طيب وجميل يجوز لنا مشاهدته.


 

علي جمعة الازهر الشريف الأعمال الدرامية الفن الفن والمجتمع ظاهرة البلطجة

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