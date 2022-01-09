رئيس سفاجا يجتمع بممثلي القرى السياحية لمناقشة أعمال التطوير بالمدينة

دعا اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم، عدد من مستثمري مدينة سفاجا من أصحاب ورؤساء الشركات والقرى السياحية بالمدينة، لمناقشة بعض الملفات المهمة التي تخص القطاع السياحي في سفاجا، وآلية تطوير المدينة باعتبارها من أهم المدن السياحية على ساحل البحر الأحمر .

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مدينة سفاجا، الذي تم عقده بمقر الوحدة المحلية لمدينة سفاجا، لبحث تنمية وتطوير المدينة والوقوف على أهم المشكلات التى تواجه هذه المدينة، والتوصل إلى سبل حل هذه المشكلات.

وأضاف « شعبان»أن الاجتماع ناقش التحديات التي تواجه تطوير المدينة مع ٢٥ مسئول من ممثلي القري السياحية في سفاجا، خاصة وأن المستثمرين ضخوا استثمارات بمليارات الجنيهات وتحتاج إلى توحيد الجهود من أجل الارتقاء السياحي بالمدينة، والمشاركة في تنمية المجتمع بمزيد من الخدمات والفعاليات وتوفير فرص عمل للشباب وتدريبهم.

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وفى سياق آخر ، كلف اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا،، مسئولي إدارات الأزمات والهندسية بعمل مصافي على طريق منطقة الكيلو ٨ تحسباً لسقوط الأمطار ، وعدم تجميع المياه في برك على الطرق العمومية.

وأوضح «شعبان»، أنه تم قياس مستوى الإنخفاض في الشارع وتم ترحيب مواسير لصرف المياه بعمل عدد 4 مواسير بمنطقه كتيبة الحية لتصفيه مياه الأمطار على البحر بشكل مباشر .

وأشار «رئيس مدينة» إلي المنطقة تضررت من تراكم كمية كبيرة من المياه بالامطار التي هطلت الاسبوع الماضي، كما وجه بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بحصر النقاط المحتمل تجمع مياه الأمطار بها فى حالة سقوط الأمطار ، لسرعة التعامل معها وتجهيز المعدات اللازمة، لذلك وحشد كافة الجهود وتحقيق التنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية المعنية.

وأضاف « رئيس المدينة» ، أنه تم تنفيذ حملة مكبرة لتطهير مصافي الأمطار، ورفع الرواسب بمعرفة العاملين بمرفق الصرف الصحي، وذلك في إطار الاستعداد للتقلبات الجوية، استعداداً لمواجهة الأمطار عقب تحذيرات هيئة الأرصاد بسقوط الأمطار على مدن البحر الأحمر .

وشدد « شعبان» قائلا: قامت بالتأكد من جاهزية وكفاءة المعدات بمراجعة النقاط الحيوية، وكذا الاطمئنان على جاهزية وكفاءة مولدات الكهرباء الاحتياطية، بالإضافة إلى مراجعة كافة المعدات اللازمة وسيارات شفط المياه ومحطات الرفع والصرف الصحى على مستوى المدينة.

على الجانب الآخر، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، عن بدء إجراء المقابلة الشخصية للمتقدمين لوظائف الشركة بداية من اليوم والتابعة للاعلان رقم "2 " لسنة 2020م.

وأكدت الشركة في بيان لها، أن يتم اجراء المقابلات الشخصية لمن اجتازوا الاختبار التحريرى لوظائف الشركة ، حيث يتم اليوم اجراء المقابلات من خلال لجنه متخصصة، برئاسة المهندس محمد عيسى رئيس مجلس إدارة الشركة وتستمر المقابلات لمدة ثلاثة أيام، لجميع الوظائف المعلن عنها من اليوم السبت وحتي الاثنين المقبل .

كانت أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، عن بدأ فعاليات قافلة " كل نقطة بتفرق" بمنطقة الدهار وشارع الاتوبيس بمدينة الغردقة، حيث يتم تنفيذ حملات للتوعية الميدانية وورش عمل للاطفال ومسابقات فنية.

ويشارك بفعاليات القافله مديرية الصحة التي تقوم بتوفير عيادات متنقله للكشف المجاني علي أهالي المنطقة وتوفير العلاج المجاني، والادارة العامه للبيئة بديوان عام المحافظة وجمعية هيبكا ومديرية الزراعه والوحدة المحلية لمدينة الغردقة.