تطبيق المراسلة الآمنة سيجنال يتيح ميزة العملات المشفرة

أصدر تطبيق المراسلة المشفرة سيجنال Signal، ميزة جديدة تتيح لمستخدميها في جميع أنحاء العالم، الدفع باستخدام عملة رقمية جديدة تركز على الخصوصية تسمى MobileCoin.

وبحسب ما ذكره موقع "cnbctv18"، أكد جوشوا جولدبارد، مؤسس عملة MobileCoin، موعد طرح عملته المشفرة التي تعتمد على البلوك تشين، وقال إنه حفز اعتمادا هائلا للعملة المشفرة، والتي تشهد الآن آلاف المعاملات اليومية مقابل العشرات فقط قبل الإصدار التجريبي العالمي.



وتعد MobileCoin هي عملة خصوصية تم إنشاؤها باستخدام نفس التقنيات وراء عملات الخصوصية الشهيرة مثل Monero و Zcash، على عكس العملات المشفرة الأخرى مثل بيتكوين، لديها ميزات تجعل المدفوعات والمعاملات صعبة التتبع ولكن من السهل تأكيدها.

وكان سيجنال قد وعد أوائل العام الماضي، بإضافة خيارا لمدفوعات العملات المشفرة لمستخدميه في المملكة المتحدة ضمن الإصدار التجريبي من نظامه الأساسي القائم على تقنية التشفير، ولكن الميزة الجديدة للشركة قد تجلب تعقيدات أكبر بكثير مما كانت تتمناه.

وفي الوقت الحالى، تعمل الدول في جميع أنحاء العالم على زيادة الضغط التنظيمي على صناعة العملات المشفرة، من بينها الحظر الكامل الذي تفرضه الصين على استخدام العملات الرقمية، إلى مشروع القانون الهندي المقترح الذي يحظر جميع العملات الافتراضية الخاصة، إلى الموقف العدائي المتزايد للسلطات التنظيمية الأمريكية.

وبالرغم من الصعوبات التي تواجه انتشار العملات المشفرة في بعض الدول، أتاح سيجنال مرحلة أوسع من خيار المدفوعات الجديد بتطبيقه في شهر نوفمبر الماضي، والتي توفر لمستخدميه القدرة على إرسال مدفوعات رقمية أكثر خصوصية بكثير من معاملة بطاقة الائتمان إلى ملايين الهواتف.

ويرجع قرار سيجنال إلى طرح مدفوعات العملات المشفرة يرجع إلى رغبة الشركة في جلب أنظمة حماية الخصوصية المشهورة إلى تطبيقها على نطاق واسع إلى المعاملات النقدية.

كيفية استخدام خيار المدفوعات من سيجنال

أصبح الآن بإمكان العديد من مستخدمي سيجنال استخدام خيار المدفوعات الرقمية من خلال النقر على أيقونة (+) داخل نافذة الدردشة ولكن يجب أولا ربط حسابه ببطاقته البنكية على غرار مدفوعات واتساب.