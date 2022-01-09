الختيون في المصادر المصرية.. جديد سلسلة مصريات في معرض القاهرة

صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة د.هيثم الحاج علي ، في سلسلة مصريات كتاب بعنوان "الختيون في المصادر المصرية" للدكتورة زينب سيد محمد، للمشاركة في معرض القاهرة الـ53.



الختيون شعوب هندو أوروبية ، استوطنت هضبة الأناضول ، وأسسوا مملكة خيتا تشغل حاليا أجزاء من تركيا وسوريا.



لعبت مملكة خيتا دورا في الصراع القائم بمنطقة الشرق الأدنى القديم وكانت لها صلات مع مصر منذ عصر الدولة الحديثة. هذه الصلات تنوعت بين السلم والعداء إذ بدأت سلمية ثم تطورت إلى علاقات عدائية وحروب. وانتهت بعقد معاهدة سلام بين مصر وخيتا في عهد الملك رمسيس الثاني.

ويقدم الكتاب دراسة لاستجلاء حقيقة وجود الختيين في المصادر المصرية، ومن هم ومتى بدأت الصلات بهم ومتى انتهت.



وتنقسم الدراسة إلى سبعة فصول تتناول الختيون في نصوص الأسرة الثامنة عشرة ، والمنتجات الختية الواردة إلى مصر ، والخمسون في مناظر الفن المصري ، الختيون في عصر الرعامسة ، والصراع العسكري ، والاتفاقات والمعاهدات ، والزيجات السياسية ، والرسل والمراسلات ، ونهاية خيتا. ويشتمل الكتاب على مجموعة من اللوحات والرسومات والنقوش عن الختيون.