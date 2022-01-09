عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الختيون في المصادر المصرية.. جديد سلسلة مصريات في معرض القاهرة

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة د.هيثم الحاج علي ، في سلسلة مصريات كتاب بعنوان "الختيون في المصادر المصرية" للدكتورة زينب سيد محمد، للمشاركة في معرض القاهرة الـ53.


الختيون شعوب هندو أوروبية ، استوطنت هضبة الأناضول ، وأسسوا مملكة خيتا تشغل حاليا أجزاء من تركيا وسوريا.


لعبت مملكة خيتا دورا في الصراع القائم بمنطقة الشرق الأدنى القديم وكانت لها صلات مع مصر منذ عصر الدولة الحديثة. هذه الصلات تنوعت بين السلم والعداء إذ بدأت سلمية ثم تطورت إلى علاقات عدائية وحروب. وانتهت بعقد معاهدة سلام بين مصر وخيتا في عهد الملك رمسيس الثاني.
ويقدم الكتاب دراسة لاستجلاء حقيقة وجود الختيين في المصادر المصرية، ومن هم ومتى بدأت الصلات بهم ومتى انتهت.


وتنقسم الدراسة إلى سبعة فصول تتناول الختيون في نصوص الأسرة الثامنة عشرة ، والمنتجات الختية الواردة إلى مصر ، والخمسون في مناظر الفن المصري ، الختيون في عصر الرعامسة ، والصراع العسكري ، والاتفاقات والمعاهدات ، والزيجات السياسية ، والرسل والمراسلات ، ونهاية خيتا. ويشتمل الكتاب على مجموعة من اللوحات والرسومات والنقوش عن الختيون.

الهيئة المصرية العامة للكتاب هيثم الحاج علي سلسلة مصريات الختيون في المصادر المصرية للدكتورة زينب سيد محم معرض القاهرة الـ53

ترشيحاتنا

مصر تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة في بناء جمهوريتها الجديدة

عودة حركة "السكة الحديد" على خط منوف عقب السيطرة على حريق بجرار قطار

وزير النقل يتابع تنفيذ مونوريل العاصمة واللمسات النهائية لمشروع القطار الكهربائى.. صور

الكهرباء قضية أمن قومي| مصر تحقق المعجزة خلال 7 سنوات وتصدر الطاقة للعالم

مدير الإدارة يتحدث لـ"صدى البلد" من منتدى الشباب: حياة كريمة وفرت مشاركة سياسية حقيقية للمواطنين

إخماد حريق بفيلا سهير رمزي في الشيخ زايد.. والتحريات: بسبب المدفأة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يخاف الميت من الدفن ليلا ؟ أسرار البرزخ 3 ساعات لاتدفن فيها أحدا

القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا

أسبوعان في الساحل.. ماذا فعل محمد الأمين في فيلته.. الضحايا كشفن التفاصيل|فيديوجراف

الطب الشرعي.. تفاصيل جديدة في اتهام محمد الأمين بالتعدي على فتيات دار الأيتام

حبس رجل الأعمال محمد الأمين بتهمة الاتجار في البشر والتعدي على بعض الفتيات بداري أيتام

ضحايا محمد الأمين : اصطحبنا للساحل الشمالي أسبوعا وتعدى علينا جنسيا بالقوة

شاهد .. أول فيديو لحريق منزل الفنانة سهير رمزي

انقلاب سيارة نقل وتفحمها على الدائري الأوسطي بحلوان | صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشرق الأوسط.. قبلة الصراعات العالمية والحروب على مصادر الطاقة المتنوعة (2-2)

الشرق الأوسط.. قبلة الصراعات العالمية والحروب على مصادر الطاقة المتنوعة "1-2"

6 قتلى و20 مفقودا.. شاهد.. لحظة سقوط صخرة ضخمة على زورق سياح

انطلاق فعاليات التدريب المصرى السعودى المشترك "تبوك – 5" بالسعودية

فيديو

مطالبات للنائب العام بالتحقيق.. تطورات جديدة في واقعة رقص معلمة المنصورة "فيديو"

شاهد .. أول فيديو لحريق منزل الفنانة سهير رمزي

سهر الصايغ وأحمد عز وياسمين صبري.. غضب الفنانين بسبب حساباتهم الـ fake

وفاة تهاني الجبالي بفيروس كورونا.. كل ما تريد معرفته عن أول قاضية في مصر "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

د.طارق منصور

محطات في حياة إبراهيم ناجي

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

محمود دياب

شاهد القبر وحجر الافتتاح

د. محمد مبروك

علي لوز في حياتنا

نهال علام

منتدى شباب العالم

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

اﻟﻤﺰﻳﺪ