احذري منها.. أخطاء شائعة تقع فيها السيدات تؤخر الحمل

قد يتسبب تأخر الحمل لدى بعض السيدات في إصابتهن بالتوتر والقلق والاكتئاب وتبدأ في رحلة البحث عن طبيب يفسر لها سبب تأخر الحمل، ورغم أن الرحم يعمل بكفاءة إلا أن الحمل لا يحدث.

وفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فإن أحد الأطباء في بريطانيا قام بالكشف عن بعض الأسباب البعيدة عن الرحم قد تؤثر على الإنجاب وتتسبب في تأخر الحمل.

وفي السطور التالية سنستعرض أبرز الأخطاء الشائعة التي تقع فيها أغلب السيدات وتسبب تأخر الإنجاب:



التوتر

أجريت دراسة في عام 2016 أثبتت أن التوتر والقلق المستمر والتفكير في تأخر الإنجاب يعد أحد الأسباب الأساسية التي تؤدي إلى تأخر الحمل او عدم إكتمال الحمل إذا حدث.

التغذية غير الصحية

الاهتمام بتناول أكل صحي ليس مجرد طريقة لاتباعها في أوقات الفراغ لتحسين مظهر الجسم، فإن تناول أطعمة صحية والبعد عن الوجبات الجاهزة لأنها لا تفيد الجسم بل تضره في بعض الأوقات، وقد تتسبب في عدم إمكانية الحمل بسبب هزل الجسم وحاجته لعناصر مفقودة.

الكسل

هناك بعض الخرافات تنادي بها بعضهن وهي أن السيدة الحامل يجب أن تقلل حركتها، ولكن أفاد بعض الأطباء بأن تلك العبارات خرافة بالفعل لأن الحمل يحتاج إلى الحركة المعتدلة لاستكماله بشكل صحي .

العلاج الخاطئ

تبحث السيدات عن العلاجات أحيانا لزيادة فرص الحمل، ولكن إذا شعرت أن الأدوية التي يكتبها طبيبك الخاص لا ينتج عنها تطور في حالتك، يجب تغيير الطبيب على الفور والذهاب إلى غيره لاكتشاف المشكلة.

