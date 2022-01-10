جامعة عين شمس تكشف كواليس انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول.. وتؤكد: نوفر أعلى درجات الوقاية والتدابير الاحترازية لخلق بيئة أمنة للطلاب

أكد الدكتور محمد رجاء محمد السطوحي، عميد كلية العلوم جامعة عين شمس، أن ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول بدأ اعتبارا من اليوم الأحد، ويستمر حتى 3 فبراير 2022.

وأشار عميد كلية العلوم جامعة عين شمس، إلى أنه تم تقسيم فترات الامتحانات إلى فترتين زمنيتين في اليوم الواحد وعلى مدار ثلاثة أيام أسبوعيا لكل مستوى دراسي وبالتبادل لعدم حدوث أي تزاحم او تكدس بين الطلاب اثناء الدخول والخروج من اللجان.

وأضاف أن الكلية قامت بتقليل اعداد الطلاب داخل لجان الامتحانات منعا للكثافة الطلابية وذلك فى اطار الحرص على تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي بين أبناءنا الطلاب.

وأوضح الدكتور محمد رجاء، أن الكلية تراعى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا أثناء امتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث تم التشديد على إبراز شهادة الحصول على تطعيم فيروس كورونا، بالإضافة للتشديد على ارتداء الكمامة الطبية وعدم الزحام وتعقيم قاعات الامتحانات بين الفترتين، للحفاظ على سلامة وصحة الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس من انتشار عدوى كورونا.

وقال عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس، إن التطعيم متاح للطلاب والإداريين والأكاديميين ولا مجال للتهرب من التطعيم خوفا على النفس.

وأضاف عميد علوم عين شمس ان الكلية تحتوى على ما يناهز 5000 طالب وطالبة ينتظمون في أكثر من 30 برنامجا دراسيا مختلفا بالإضافة إلى 4 برامج جديدة.

وشدد الدكتور محمد رجاء سطوحي، على ضرورة توفير بيئة مستقرة للطلاب للمذاكرة، أثناء فترة الامتحانات، وتوفير أعلى درجات الوقاية من خلال الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية.

وحث الأبناء على تطبيقها بدقة منعاً لنشر الفيروس في لجان الامتحانات، والالتزام بمواعيد الامتحانات بالحضور قبل الوقت المحدد للامتحان وإحضار كامل الاحتياجات لمنع الاستعارة وتبادل المعدات.

ووجه الطلبة بضرورة الفهم قبل أن يتجه الطالب إلى الحفظ والربط بين المعلومات الدراسية ببعضها، وكذلك يمكنه ربط الأفكار المجردة بالأشياء المحسوسة، مما يجعل استرجاع المعلومة أكثر يسراً وسهولة.

ومن جانبه أكد الدكتور حازم راشد، عميد كلية التربية جامعة عين شمس، خوض 65 طالبا لأول مرة أربع اختبارات الكترونية على منصة الكلية، فى برامج البكالوريوس في العلوم والتربية (تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM) في تخصصات (الفيزياء والكيمياء والبيولوجي والجيولوجيا والرياضيات) باللغة الإنجليزية.

وأشار عميد كلية التربية جامعة عين شمس، إلى تعاون جميع فريق إدارة الأزمات وتكنولوجيا المعلومات والقائمين على التدريس وأعضاء الكونترول ورؤساء اللجان والملاحظين والشئون العامة على نجاح التجربة مما أدى إلى انتظام سرعة الانترنت وعمل خطط بديلة فى حالة انقطاع الكهرباء والانترنت أو تعطل الأجهزة مع توافر الدعم التقنى طوال الوقت بالقاعات.

وشدد الدكتور حازم راشد، على توفير كافة السبل لتحقيق أكبر قدر من التعقيم والتطهير للجان بين فترات الامتحانات والتشديد على ارتداء جميع أعضاء عملية الامتحانات للكمامة وجاهزية المركز الطبي ، والتأكد من تهوية اللجان وأيضا حجرات الكونترول، كما أكد حرص كلية التربية على إعلان الجداول قبل بدء الامتحانات بفترة مناسبة .

وطالب عميد كلية التربية جامعة عين شمس، بتكاتف جميع إدارات الكلية في العمل على نجاح العملية الامتحانية، موضحا أنه تم التشديد على الطلاب بضرورة إبراز ما يفيد تلقيهم التطعيم ضد فيروس "كوفيد ١٩" حيث توفر الكلية وحدة طبية متكاملة بالتعاون مع الإدارة الطبية بالجامعة متواجدين يوميا قبل شهر من بداية العام الدراسي الحالي وحتى الآن، كما يشترط على المراقبين وهيئة الامتحانات أن يكونوا قد تلقوا اللقاح أيضا ، وفقا لقرار رئيس الجامعة.

ووجه عميد الكلية، الشكر لإدارة جامعة عين شمس برئاسة ا. د محمود المتيني رئيس الجامعة ، ا. د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ا. د ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، أ.د هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة، أ.د. صفاء شحاتة وكيل الكلية على الدعم الذى يتم تقديمه للكلية.

ومن الجدير بالذكر أنه سبق يوم الامتحان تدريب الطلاب طوال الفصل الدراسي على هذا النوع من الامتحانات من حيث الطريقة ونوعية الأسئلة وتسعى الكلية لتوسيع التجربة لتضم 27 مقررا لفصل الخريف الحالي واتساعها لتشمل نسبة أكبر فى فصل الربيع القادم.

ومن جانب اخر أكد الدكتور محمد رجاء، عميد كلية العلوم جامعة عين شمس، أنه لن يتم السماح بدخول الامتحانات لمن لم يتلق التطعيم، وذلك وفق القرارات التى اتخذها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والتى تشدد على الحرص على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير والحرص على سلامة جميع عناصر عملية الامتحانات.

وقال عميد كلية العلوم جامعة عين شمس، إنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كوفيد ١٩ تبدأ بقياس درجة الحرارة بأجهزة الاستشعار الحراري عن بعد لجميع الطلبة والعاملين وأعضاء هيئة التدريس قبل دخول الكلية، وعمل مسافات آمنة ووضع ملصقات إرشادية لأماكن الوقوف لقياس درجة الحرارة قبل دخول الامتحان، وعدم التزاحم والتباعد اثناء دخول وخروج الطلبة ومتابعة ذلك طوال اليوم، وكذلك تخصيص غرفة للعزل أثناء فترة الامتحانات، مع التأكيد على الالتزام بارتداء الكمامات الطبية وتطهير اللجان بين فترات الامتحان.

وأضاف الدكتور محمد رجاء، أن سيتم عقد الامتحانات في أماكن جيدة التهوية وفتح النوافذ ووجود مسافات آمنة بمسافة ١.٥متر بين ديسكات الطلاب أثناء الامتحان، وعمل مسارات مختلفة للدخول والخروج مع وضع علامات إرشادية لذلك بحيث يكون مسار الدخول مختلفا عن مسار الخروج، وإخلاء الطلبة بعد الامتحان لمنع التجمعات والتعقيم المستمر الدوري الأماكن الامتحان والمسارات طوال فترة الامتحان، كذلك يتم التأكد من إثبات تلقي اللقاح الخاص بفيروس كورونا المستجد قبل الدخول.

وأشار "سطوحي" الى انه لن يسمح بدخول الامتحانات الا بعد التأكد من تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا من خلال الشهادات المعتمدة وفقا لقرارات الجامعة في هذا الصدد.

جدير بالذكر ان الكلية تحتوى على ما يناهز ٥٠٠٠ طالب وطالبة في ما يربو عن ٣٠ برنامج دراسي مختلف بالإضافة الى ٤ برامج جديدة وان مارثون الامتحانات سوف يبدأ اعتبارا من ٩ يناير الى ٣ فبراير ٢٠٢٢ و قد تم تقسيم فترات الامتحانات الى فترتين زمنيتين في اليوم الواحد وعلى مدار ثلاثة أيام أسبوعيا لكل مستوى دراسي وبالتبادل لعدم حدوث اى تزاحم او تكدس بين الطلاب اثناء الدخول والخروج من اللجان وان الكلية قد قامت بتقليل اعداد الطلاب داخل لجان الامتحانات منعا للكثافة الطلابية وذلك فى اطار الحرص على تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي بين أبناءنا الطلاب، وتقوم إدارة الكلية بالتعقيم والتطهير بشكل دوري للجان قبل و بعد كل امتحان.

كما اكدت الكلية على ضرورة التزام الجميع بتلقي لقاح كورونا مع حتمية ارتداء الكمامات لكافة العاملين والمراقبين والطلاب لتفادى أي إصابات بفيروس كورونا، كما تقوم الكلية بقياس درجة الحرارة للطلاب قبل دخول اللجان مع وتوفير المطهرات امام اللجان.