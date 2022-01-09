سأنتصر عليها..تعليق الراحل وائل الإبراشي بعد إصابته بكورونا

توفي الإعلامي وائل الإبراشي، منذ قليل، بعد صراع مع فيروس كورونا، ونقدم لكم في السطور التالية أول تعليق من الراحل بعد إصابته بفيروس كورونا.



وتحدث الراحل عن إصابته، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى الفضائية، قائلا:" فترة ومحنة هتعدي وهرجع للشغل تاني"، متابعا:" الأعراض كانت خفيفة وكأنها نازلة برد ولكني سأنتصر عليها".

واسترسل: الأعراض بدأت خفيفة ولكني قررت أن أتعامل مع الإصابة بإيجابية لكي انتصر عليها".



وسبق أن تحسنت حالة وائل الإبراشي، وكان الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، قال إن الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي في تحسن يوم بعد يوم، والجميع يجب أن يلتزم بالإجراءات الاحترازية واللقاحات لأنها طوق النجاة في العالم أجمع من الإصابة بكورونا.



