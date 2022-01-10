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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. معلومات لا تعرفها عن معمل الفيروسات بجامعة القاهرة و5 فبراير.. المؤتمر الثامن عشر لتعليم الكبار وريادة الأعمال في الوطن العربي

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزاً لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

معلومات لا تعرفها عن معمل الفيروسات بجامعة القاهرة

تسعى جامعة القاهرة دائما إلى التطوير لمواكبة سوق العصر ، والتفكير خارج الصندوق حتى تصبح جامعة القاهرة واحدة من أهم الجامعات المصرية و العالمية أيضا .
 

القومي للبحوث الفلكية يعقد ندوة علمية اونلاين بعنوان "الأحداث والظواهر الفلكية في عام 2022" 

أعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بمناسبة بداية العام الجديد 2022 ندوة علمية بعنوان "الأحداث والظواهر الفلكية في عام 2022".

 

تعرف علي تفاصيل التقديم المنح المقدمة من الجامعة الإيطالية

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفاد المكتب الثقافى بروما بأن الجامعة الإيطالية قد أعلنت عن التقدم لمنح دراسية على النحو التالى:

 

١٦ يناير... جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول العمل تحت الضغوط النفسية
ٱعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر يناير ٢٠٢٢ ، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

 

5 فبراير.. المؤتمر الثامن عشر لتعليم الكبار وريادة الأعمال في الوطن العربي

ينظم مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس مؤتمره السنوي الثامن عشر لمركز تعليم الكبار بعنوان "تعليم الكبار وريادة الأعمال في الوطن العربي".

 

 15 يناير.. انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بالألسن عين شمس

أعلنت الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، استعدادات إدارة الكلية لإجراء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول 2021/2022، لطلاب الفرق الأربعة، خلال الفترة من 15 يناير إلى 3 فبراير، تنتظم الامتحانات يوميًا على مدار الأسبوع ، ثلاثة أيام للفرقتين الأولى والثالثة، وثلاثة أيام للفرقتين الثانية والرابعة، وسط إجراءات احترازية مكثفة لتأمين سلامة الطلاب.

 

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