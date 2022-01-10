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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسباب آلام القدم أثناء الحمل ونصائح للتعامل معها

صدى البلد

تزداد احتمالية زيادة الوزن لدعم نمو الجنين أثناء الحمل. يمكن أن يسبب نمو الرحم والجنين والتغيرات الهرمونية مشاكل في التوازن وآلام في القدم أثناء الحمل.
النساء أكثر عرضة 1.3 مرة لألم القدم من الرجال  علاوة على ذلك ، هناك مخاطر متزايدة للإصابة باضطرابات العضلات والعظام  أثناء الحمل. 

تظهر آلام أسفل الظهر بشكل شائع أثناء الحمل ، إلى جانب آلام القدم.

قد تحدث الحالة خلال الثلث الثاني أو الثالث من الحمل وبعد الولادة  يصاحب ألم القدم أيضًا تشوه في أقواس القدم والحويصلة المسطحة (فقدان قوس القدم أو القدم المسطحة).

ما هي مشاكل القدم الشائعة أثناء الحمل؟

وفق لموقع هيلث التغيرات الجسدية والهرمونية في الحمل تؤدي إلى تغيرات في الأطراف السفلية. تشمل بعض مشاكل القدم الشائعة :


نمو أسرع لأظافر القدم
أظافر خشنة
جفاف الجلد
تورم في الأطراف السفلية
مشية غير مستقرة
اتساع عرض القدم
ألم الورك
تشنجات الساق

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ما الذي يسبب آلام القدم أثناء الحمل؟


من المرجح أن يزداد ألم القدم أثناء الحمل. تشمل بعض الأسباب المحتملة :

زيادة الوزن.
يزداد الضغط الأمامي في الثلث الثالث من الحمل.
من المعروف أن هرمون الريلاكسين يريح العضلات والأربطة. لذلك يمكن أن يؤدي إلى التهاب وألم في القدمين.
قد تؤثر الحركات المقيدة وقلة ممارسة الرياضة قرب نهاية الحمل على تدفق الدم في القدمين ، مما يؤدي إلى حدوث وذمة (تورم القدمين) وألم. أيضًا ، قد يعيق تدفق الدم من وإلى الأجزاء السفلية من الساق بسبب نمو الجنين ، مما يسبب ألم القدم.

كيف تخفف آلام القدم أثناء الحمل؟


بعض التدابير التي يمكن أن تساعد في تخفيف آلام القدم أثناء الحمل هي:

أخذ استراحة قصيرة بين العمل واسترخي قدميك.
تدليك ساقيك لتخفيف التورم.
المحافظة على قدميك مرتفعة لفترة من الوقت لتخفيف الألم وتخفيف التورم.
تناول الكثير من الماء أثناء الحمل طريقة جيدة للبقاء مسترخياً. 

وفقًا للكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد (ACOG) ، يجب أن تتناول ما لا يقل عن ثمانية أكواب أو 64 أوقية من الماء يوميًا.
ارتدِ أحذية وجوارب مريحة للمشي والأنشطة البدنية. لا ينبغي أن يكون ضيقًا جدًا لتعطيل الدورة الدموية.

الحمل زيادة الوزن نمو الجنين نمو الرحم التغيرات الهرمونية آلام في القدم القدم

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