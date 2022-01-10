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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تسجل انخفاض في إصابات كورونا

كورونا في الصين
كورونا في الصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الإثنين، تسجيل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية إنها سجلت 97 إصابة محلية بالفيروس، فيما سجلت 60 إصابة قادمة من الخارج، ولم تسجل أي حالات وفاة بالفيروس.

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عقب اكتشاف إصابات بأوميكرون.. 14 مليون نسمة في الحجر الصحي بالصين

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بعد عامين من ظهور الوباء.. موجة عارمة تعود بالصين إلى أيام الكارثة الأولى

كما تم تسجيل ما مجموعه 42 حالة جديدة بدون أعراض، ولا يزال 699 مريضًا بدون أعراض تحت المراقبة الطبية.

وبذلك يبلغ إجمالي الحالات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني الآن 103776، مع بقاء عدد الوفيات دون تغيير عند 4636 منذ يناير من العام الماضي.

فيما أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الإثنين، اكتشاف حالتين من من إصابات المتحور أوميكرون في تيانجين، ما جعل السلطات تقرر خضوع 14 مليون نسمة بالمدينة للحجر الصحي.

وكانت أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، السبت الماضي، تلقي أكثر من 1.21 مليار شخص في الصين لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وهو ما يعد 86.25 في المئة من إجمالي عدد السكان في الصين.

وقال مسؤول من قسم مكافحة الأمراض والوقاية منها في الصين، إنه تم إعطاء ما يقرب من 2.89 مليار جرعة لقاح كورونا للأشخاص الذين يعيشون في البر الرئيسي الصيني.

 

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