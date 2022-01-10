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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تنبيه مهم من عمدة لندن إلى المواطنين بسبب كورونا

عمدة لندن صادق خان
عمدة لندن صادق خان

وجه عمدة العاصمة البريطانية لندن، صادق خان، تحذيرا مهما إلى المواطنين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وكتب خان في تغريدة على تويتر: "مع استمرار ارتفاع حالات كورونا في لندن، تذكر ارتداء غطاء للوجه عند السفر في وسائل النقل العام".

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بريطانيا تسجل أكثر من 141 ألف إصابة و97 وفاة بـ كورونا

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بريطانيا.. 146 ألف إصابة و313 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

وقال: "إنها طريقة سهلة للمساعدة في وقف انتشار الفيروس والحفاظ على سلامتنا جميعًا".

وأعلنت وزارة الصحة في بريطانيا أمس الأحد، تسجيل أكثر من 141 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، حيث تتواصل معاناة المملكة المتحدة مع تفشي متحور أوميكرون.

وقالت وزارة الصحة البريطانية إنها سجلت 141.472 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و97 حالة وفاة مرتبطة بالإصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووصل بذلك إجمالي وفيات كورونا في بريطانيا إلى 150.154 وفاة بفيروس كورونا منذ بدء تفشي الوباء.

 

فيروس كورونا المستجد كوفيد19 كورونا في بريطانيا المملكة المتحدة الصحة البريطانية تحور أوميكرون

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