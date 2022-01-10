نشرة المرأة.. للحفاظ على صحة عظامك تناولي هذه الأطعمة وأسباب آلام القدم أثناء الحمل ونصائح للتعامل معها

نشر موقع صدى البلد أخبارًا هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، يمكنك التعرف على أبرز التريندات خلال التقرير التالي.

يشغل بال الكثير حظك اليوم وتوقعات الأبراج، وإذا كنت من المهتمين يمكنك معرفة حظك اليوم ومتابعة ما يقوله برجك والفلك ليوم الأثنين الموافق 10-1-2022، واكتشاف ما يخبئه برجك على الصعيد العاطفي والصحي، وفقا لموقع بولد سكاي الهندي.

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة من دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.. إذا كنت مولودًا في يوم 10يناير ؛ اكتشف ماذا يخبئه لك برجك وفقا لخبيرة الأبراج عبير فؤاد.

أطعمة صحية عديدة تحتوى على نسبة عالية من البروتين يجب تضمينها في نظامك الغذائي لأنه ببساطة ، البروتين هو عنصر غذائي كبير ضروري لبناء كتلة العضلات وعندما يتحلل البروتين في الجسم ، فإنه يغذي كتلة العضلات ويساهم في عملية التمثيل الغذائي. كما أنه يعزز المناعة إليك التي تعتبر مصادر جيدة للبروتينيجب تضمينها في نظامك الغذائي وفقا لموقع stylecraze

تزداد احتمالية زيادة الوزن لدعم نمو الجنين أثناء الحمل. يمكن أن يسبب نمو الرحم والجنين والتغيرات الهرمونية مشاكل في التوازن وآلام في القدم أثناء الحمل.

النساء أكثر عرضة 1.3 مرة لألم القدم من الرجال علاوة على ذلك ، هناك مخاطر متزايدة للإصابة باضطرابات العضلات والعظام أثناء الحمل.