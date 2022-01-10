عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة.. للحفاظ على صحة عظامك تناولي هذه الأطعمة وأسباب آلام القدم أثناء الحمل ونصائح للتعامل معها

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد أخبارًا هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، يمكنك التعرف على أبرز التريندات خلال التقرير التالي.

حظك اليوم وتوقعات الإثنين 10-1- 2022 على الصعيد المهني والعاطفي

يشغل بال الكثير حظك اليوم وتوقعات الأبراج، وإذا كنت من المهتمين يمكنك معرفة حظك اليوم ومتابعة ما يقوله برجك والفلك ليوم الأثنين الموافق 10-1-2022، واكتشاف ما يخبئه برجك على الصعيد العاطفي والصحي، وفقا لموقع بولد سكاي الهندي.

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. اكتشفي ما يخبئه لك برجك

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة من دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.. إذا كنت مولودًا في يوم 10يناير  ؛ اكتشف ماذا يخبئه لك برجك وفقا لخبيرة الأبراج عبير  فؤاد.

أبرزها ضعف العظام.. 3 علامات تشير لنقص المنجنيز

أسباب آلام القدم أثناء الحمل ونصائح للتعامل معها

للحفاظ على صحة عظامك تناولي هذه الأطعمة

أطعمة صحية عديدة تحتوى على نسبة عالية من البروتين يجب تضمينها في نظامك الغذائي لأنه ببساطة ، البروتين هو عنصر غذائي كبير ضروري لبناء كتلة العضلات وعندما يتحلل البروتين في الجسم ، فإنه يغذي كتلة العضلات ويساهم في عملية التمثيل الغذائي. كما أنه يعزز المناعة إليك التي تعتبر مصادر جيدة للبروتينيجب تضمينها في نظامك الغذائي وفقا لموقع stylecraze

أسباب آلام القدم أثناء الحمل ونصائح للتعامل معها

تزداد احتمالية زيادة الوزن لدعم نمو الجنين أثناء الحمل. يمكن أن يسبب نمو الرحم والجنين والتغيرات الهرمونية مشاكل في التوازن وآلام في القدم أثناء الحمل.
النساء أكثر عرضة 1.3 مرة لألم القدم من الرجال  علاوة على ذلك ، هناك مخاطر متزايدة للإصابة باضطرابات العضلات والعظام  أثناء الحمل. 

حظك اليوم موقع صدى البلد العضلات البروتين زيادة الوزن الحمل

موضوعات متعلقة

نشرة المرأة .. توقعات الأبراج .. وفوائد اليوجا للأمهات المرضعات.. وعلاج غثيان الصباح عند الحامل

5 نصائح عملية للحفاظ على صحة المرأة الحامل

ترشيحاتنا

أسعار الذهب اليوم الاثنين 10-1-2022 | فيديو

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين 10-1-2022 | فيديو

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين 10-1-2022

التعليم: أي تأخير في صرف حافز تطوير التعليم مسؤولية مديري المديريات

ريابكوف: موسكو تختبر قدرة واشنطن على اتخاذ قرارات مسئولة

القبض على 7939 شخصا بسبب الاحتجاجات في كازاخستان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل وفاته بـ 4 ساعات.. آخر كلمات وائل الإبراشي . ماذا قال؟

سرطان الحنجرة و تداعيات كورونا.. مصادر تكشف كواليس اللحظات الأخيرة في حياة وائل الإبراشي

بأوامر من الرئيس السيسي.. منع استخدام البنزين أو السولار بشرم الشيخ |فيديو

هل يخاف الميت من الدفن ليلا ؟ أسرار البرزخ 3 ساعات لاتدفن فيها أحدا

طلعونا فاصل.. بكاء مصطفى شردي ولبنى عسل حزنا على وائل الإبراشي

انهيار أسعار الذهب اليوم الإثنين بمصر.. ومفاجأة في عيار 21

وفاة الإعلامي وائل الإبراشي بعد صراع مع المرض

لمدة 36 ساعة.. قطع المياه عن مدينة السلام بـ السويس اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدأ بـ الحقيقة وتألق في العاشرة ورحل بعد التاسعة..بصمات وائل الابراشي الإعلامية

صور نادرة لـ وائل الإبراشي مع زوجته وابنته الوحيدة فرح.. شاهد

شريان الحياة.. أهمية نهر النيل للمصريين.. ودور الرئيس السيسي في الحفاظ عليه

نار مستعرة منذ 50 عاما.. بوابة جهنم لغز مخيف في صحراء تركمانستان..شاهد

فيديو

لن يعود إلي الشاشة.. تفاصيل اللحظات الاخيرة في حياة وائل الإبراشي .. فيديوجراف

العفش اتحرق.. تفاصيل نجاة سهير رمزي من حريق فيلاتها.. فيديوجراف

منحنى الموت.. تفاصيل حادث الدائري الأوسطي في حلوان.. فيديوجراف

رياح مثيرة للأتربة وانخفاض في درجات الحرارة.. تحذير جديد بسبب الطقس

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "13"

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

اﻟﻤﺰﻳﺪ