برنامج " صباح البلد " ينعي الإعلامي وائل الإبراشي .. فيديو

نعت أسرة برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، الإعلامي وائل الإبراشي ، والذي وافته المنية بالأمس .

كما نعى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، الإعلامي وائل الإبراشي، الذي وافته المنية اليوم.

وقال أبو العينين من خلال منشور عبر صفحته الرسمية: “أنعي بمزيد من الحزن والأسى، الإعلامي الكبير، الأستاذ وائل الإبراشي، الذي وافته المنية اليوم”.

وأضاف وكيل مجلس النواب: “رحم الله الأخ والصديق، وائل الإبراشي، فقد كان صوتًا بالحق صادحًا، وبالحقيقة مبينًا، ورمزًا صحفيًا معروفًا بقيمته الوطنية وقامته الإعلامية، ومنابره التي خلدت مسيرة من النجاح والتميز وخدمة المواطنين في كل مكان”.

وتابع: “إننا إذ ننعى اليوم، فقيد الإعلام المصري، لا ننسى دوره البارز في الدفاع عن مصر ومصالحها وثورتها الأبية وكلمتها العليا، ولا ننسى جملته الخالدة (إذا تعلق الأمر بمصر فأنا غير محايد) التي عبّر فيها عن ضميره الوطني وتعلقه الذي لم ينقطع ببلده، فقد عاش لها محبًا مخلصًا ومات مثابرًا صابرًا على الابتلاء”.

وأتمّ: “نسأل الله عز وجل أن يتغمد فقيدنا برحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه وأسرة الإعلام المصري والعربي جمعاء، الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.