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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

النيابة تخلي سبيل الممرضتين المتهمتين بالإهمال الطبي في علاج والدة منة شلبي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قرر المستشار محمد غالب، رئيس نيابة الغردقة، إخلاء سبيل الممرضتين المتهمتين بالإهمال الطبي في علاج والدة الفنانة منة شلبي بمنطقة الجونة، وذلك بضمان محل إقامتهما.

كانت الفنانة منة شلبي، قد حررت محضرا تتهم فيه ممرضتين بالإهمال الطبي في متابعة والدتها أثناء رعايتها خلال فترة مرضها بمنطقة الجونة بالغردقة، بعد الاستعانة بهما لمتابعة حالتها إثر إصابتها بجرح.

واتهمت منة شلبي، الممرضتين في المحضر الذي حررته بقسم ثان الغردقة، وحمل رقم 549 لسنة 2022، بالإهمال في علاج والدتها عندما كانت تعاني من جرح أثناء تواجدها بمنطقة الجونة، حيث قامتا باستخدام مياه ساخنة على الجرح بدلًا من الدافئة مما أدى إلى تدهور الجرح والتسبب في تقيحه. 

وكشفت تفاصيل البلاغ أن الفنانة منة شلبي اتهمت الممرضتين بأنهما أهملتا في علاج جرح بوالدتها تعاني منه، حيث قامتا باستخدام مياه ساخنة على الجروح الغائرة بدلا من المياه الدافئة مما أدى إلى تدهور حالتها الصحية والتسبب في حدوث تقيحات لها.

وتبين من أقوال الفنانة منة شلبي أن الممرضتين تابعين لإحدى الشركات الطبية بالقاهرة واستعانت بهما الفنانة لمتابعة وعلاج والدتها المريضة، بمحل إقامتها في الغردقة وتم نقل والدة الفنانة منة شلبي لمستشفى الجونة لاستكمال علاجها.

وكانت الفنانة منة شلبي، قد حررت  أمس السبت 8 يناير محضرًا ضد ممرضتين، اتهمتهما بالإهمال في صحة والدتها الفنانة زيزي مصطفى حيث كانت أوكلت لهما مهمة رعاية والدتها واتهمتهما بالـ إهمال الطبي، بعدما تسببتا في تدهور جرح كانت تعاني منه".

جدير بالذكر أن منة شلبي تعيش حالة من النشاط السينمائي، إذ طُرح لها مؤخرًا فيلمين، الأول "الجريمة" قصة وإخراج شريف عرفة، بطولة أحمد عز، ماجد الكدواني، نبيل عيسى، ميرنا نور الدين، محمد جمعة، سيد رجب، والفيلم الثاني "من أجل زيكو" تأليف مصطفى حمدي، إخراج بيتر ميمي، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، محمد محمود، محمود حافظ.

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