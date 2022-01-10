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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعيين منى عبد اللطيف مديراً لمدينة الأبحاث العلمية بالإسكندرية

منى محمود عبد اللطيف
منى محمود عبد اللطيف

أعلن الدكتور  خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 63 لسنة 2022 بتعيين الدكتور منى محمود عبد اللطيف محمود، مديرًا لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، لمدة أربع سنوات.

جدير بالذكر أن الدكتورة منى عبد اللطيف أستاذ باحث بقسم بحوث تكنولوجيا التصنيع بمعهد بحوث التكنولوجيا المتقدمة و المواد الجديدة، وحصلت على الدكتوراة فى الهندسة الكيميائية جامعة الإسكندرية. 

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وشغلت العديد من المناصب، منها: عميد معهد المواد الجديدة، ورئيس قسم تكنولوجيا التصنيع  ورئيس المعامل المركزية، ونشر لها أكثر من 60 بحثا علميا في المجلات العلمية الدولية ذات معامل تأثير عالى.

كما حصلت على براءة اختراع من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا تحت مسمى “تحضير مادة فانيدات الزركونيوم ذات أبعاد نانومترية واستخدامها كمبادل أيونى”.

وشاركت فى تنظيم وإعداد العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية، فضلًا عن أنها عضو مشارك في عدد من الجمعيات العلمية العالمية والمحلية، وأشرفت على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراة بجامعة الإسكندرية (كلية الهندسة – كلية العلوم وكلية طب أسنان) ومعهد الدراسات العليا والبحوث جامعة الإسكندرية.

أكاديمية البحث العلمي جامعة الإسكندرية التعليم العالي والبحث العلمي الدكتورة منى عبد اللطيف وزير التعليم العالي والبحث العلم

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