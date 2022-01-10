عصابة منتصف الليل لـ ديفيد وليامز في معرض الكتاب الـ53

صدر حديثاً عن الدار العربية للعلوم ناشرون، كتاب "عصابة منتصف الليل"، تأليف: ديفيد وليامز، رسوم: توني روس، ترجمة: منتدى علمي، للمشاركة في الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر اقامته نهاية يناير الجاري، بمركز المعارض الدولي بالتجمع الخامس.

ومن أجواء الكتاب:

أثناء مباريات كريكت، أصابت كرة رأس توم، فنقل إلى مستشفى اللورد فنت، حيث كان في استقباله حمّال دميم الوجه. منذ دخول توم إلى المستشفى، والأمور تسير من سيئ إلى أسوأ، خصوصاً بعد أن صادف رئيسة الممرضات المسؤولة عن جناح الأطفال، ولكن بعد حين وجد توم نفسه في خضم أكثر الرحلات إثارة في حياته.

قصة مؤثرة للغاية يتتبع فيها ديفيد ووليامز حياة خمسة أطفال مرضى في مستشفى اللورد فَنت في لندن؛ لم يمنعهم المرض من المغامرة.

قصة ساحرة عن الصداقة وتحقيق الأحلام كُتبت بأسلوب تربوي مبسط سهل القراءة، وزُينت برسومات كوميدية يعيش الأولاد من خلالها الأحداث حتى النهاية.