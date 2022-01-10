الجيزة تسترد 195 فدان أراضي أملاك دولة من غير الجادين في تقنين أوضاعهم

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ان المحافظة حريصة على التعامل بكل حزم مع جميع أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة مشيراً انه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الجادين في إستكمال إجراءات تقنين أوضاع الأراضي أملاك الدولة المتعدي عليها وذلك وفقا للقانون ١٤٤ لسنه ٢٠١٧ وذلك لردع المخالفين وإسترداد حق الدولة والشعب كاملاً.



وشدد محافظ الجيزة على إستمرار تلك الحملات وعدم التهاون والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية للحفاظ على مقدرات الوطن وحق الشعب والأجيال القادمة منها.



وفي ذلك الإطار قامت محافظة الجيزة بتشكيل لجنة برئاسة المهندس محمود فوزي السكرتير المساعد والمهندس محمد عبد الوهاب رئيس جهاز الأملاك بالمحافظة والسيد محمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة منشاة القناطر للمتابعة الميدانية واسترداد عدد من الأراضي التي لم يثبت واضعي اليد عليها جديتهم في استكمال إجراءات التقنين حيث تم إسترداد ١٩٥ فدانا بعدد ١١ حاله لأراضي تقع في نطاق الوحدات المحلية بأبو غالب ووردان والقطا وجاري إستكمال إجراءات إسترداد الأراضي التي لم يثبت واضعي اليد عليها جديتهم في إستكمال إجراءات التقنين ودفع المستحقات المقررة عليهم .



كما قامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة منشاة القناطر بتنفيذ ١٠ قرارات إزاله لتعديات بالبناء المخالف علي أملاك الدولة (الري) علي مساحه ٥٩٦٠م بقرية المنصورية بالاضافه الى إزالة تعديات علي املاك الدولة بقرية الحجارة بمركز أطفيح علي مساحه ٥٠٠م.