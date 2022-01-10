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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: تكثيف حملات الرصد ومتابعة أي مخالفات بناء تحدث وإزالتها فورا

حملة إزالة المبان
حملة إزالة المبان المخالفة بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تكثيف حملات الرصد ومتابعة أي مخالفات بناء جديدة قد تحدث وإزالتها فوراً للقانون وتعليمات رئاسة مجلس الوزراء لافتاً إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المعتدين وردع كل من تسول له نفسه الخروج عن القانون مشدداً على التعامل بكل حسم مع كافة مخالفات عدم التهاون أو التقاعس في تنفيذ الإزالات لأي مخالفات بناء يتم رصدها والعمل على منع مزيد من البناء عشوائياً بدون ترخيص أو بناء مخالف للاشتراطات البنائية بقرى ومراكز المحافظة.

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وأشار محافظ أسيوط إلى مواصلة تنفيذ إزالة لمخالفة البناء حيث تم تنفيذ إزالة فورية لأعمدة الدور الـ 14 العلوي بحوض أبو كلام بنطاق قرية منقباد أمام نادي النيابة الإدارية بعد رصد وضبط المخالفة وتحرير المحضر اللازم بالمخالفة وذلك بالتنسيق ومشاركة حسنى درويش رئيس مركز أسيوط وبإشراف كرم عبدالحفيظ نائب رئيس المركز وعبداللطيف فضاله رئيس الوحدة المحلية لقرية منقباد ومحمد فرغلي رئيس الوحدة المحلية لقرية بنى حسين وأحمد شحاته مسئول الازمات بالمركز فضلاً عن تنفيذ إزالة حوائط وعمدان الدور الـ 13علوي بشارع البحر بمنطقة الوليدية بنطاق حي شرق وبمشاركة مروان الشاب نائب رئيس حي شرق ورشاد محمود مسئول الاشغالات والمخالفات وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية للوحدات المحلية التابعة لها على أن تكون تكلفة الإزالة على صاحب المخالفة.

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أسيوط محافظ أسيوط حي شرق أسيوط إزالة مخالفات البناء مركز أسيوط

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