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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار كورونا الفنية.. إبنة عبد الرحمن أبو زهرة تطلب الدعاء له.. وإستقرار حالة نجلاء بدر وبسمة وهبة

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالحالة الصحية للفنانين ومواجهتهم لـ فيروس كورونا في الساعات الماضية، ونستعرض فى السطور التالية تطورات الحالة الصحية لنجوم الفن ..

عبد الرحمن أبو زهرة 

كشفت مى أبو زهرة ابنة الفنان  عبد الرحمن أبو زهرة  آخر تطورات حالته الصحية بعد إصابته بكورونا ونقله الى إحدى المستشفيات ، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” . 

حيث نشرت مى صورة برفقة والدها عبد الرحمن أبو  زهرة وعلقت عليها قائلة : " بابا حبيبي ادعوا له بالشفاء والعافية، وإنه يرده لينا بخير وسلام.. عنده كورونا بس الحمد لله حالته مستقرة".

بسمة وهبة 

كشفت الإعلامية بسمة وهبة تطورات حالتها الصية من خلال فيديو عبر حسابها بموقع تبادل الصوروالفيدوهات انستجرام , 

وقالت بسة وهبة من خلال الفيديو :" الأوميكرون مبيظهرش ف البي سي ار ..انتبهوا الدور مش سهل وبلاش كلمه انا عندي دور برد لان ده اوميكرون وده اللي خلاه ينتشر بالسرعه دي بينا هو الإستهانه والإختلاط واسألكم الدعاء ". 

وأضافت بسمة وهبة :"من ساعه خبر وفاه وائل وانا معنوياتي صفر دموع لا تتوقف ع فقدان استاذي وزميلي وصديقي اللي رحيله صدمه كبيرة ..الله يرحمه ويشفيني ويشفي كل مريض". 

نجلاء بدر 

أعلنت  الفنانة نجلاء  بدر عن إصابتها بفيروس كورونا  وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”.

وكتبت  نجلاء بدر:" أنا جالى كورونا أو ميكرون علشان قابلت ناس اللى عندها دور البرد العادى اللى ماشى فى البلد اليومين دول".

وكشفت نجلاء بدر عن حالتها الصحية قائلة :" أول الأعراض المتفق عليها لغاية دلوقتى شكشكة فى الزور او الودن وخمول ونوم كده انت شرفت كورونا اوميكرون .. مبروك يا روحى ". 

فيروس كورونا عبد الرحمن أبو زهرة بسمة وهبة نجلاء بدر الفنان عبد الرحمن أبو زهرة تطورات الحالة الصحية لنجوم الفن

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