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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

احذر من غلق الكمبيوتر بشكل مفاجئ.. وهذه الإجراءات يجب تفعيلها فورا

احذر من غلق الكمبيوتر
احذر من غلق الكمبيوتر بشكل مفاجئ ويجب تفعيل هذه الإجراءات

يستهين العديد من المستخدمين بغلق أجهزة الكمبيوتر ، أو اللاب توب الخاصة بهم بشكل صحيح، كما يقوم أغلبهم بعدد من الأخطاء عند إيقاف تشغيل الكمبيوتر بطريقة يمكنها تدمير الملفات والبيانات بل والأجزاء الداخلية الخاصة به، حيث يختلط على معظم المستخدمين عمليات إيقاف التشغيل الصحيحة لأجهزتهم.  

 

وبحسب مجلة PCMag  فإنه هناك عدد من الطرق والإجراءات التى تعتبر الأفضل عند إعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر أو اللاب توب أو إيقاف تشغيله القيام والتى يجب اتباعها بحذر شديد، نظرًا لأن إيقاف التشغيل وإعادة التشغيل إجراءات متشابهة ، لذلك عليك اتباع عددا من الطرق :

 

 

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أفضل طرق لغلق جهاز الكمبيوتر أو اللاب توب

Shortcut keys for shutdown: How to shutdown laptop/ PC using shortcut keys | 91mobiles.com
احذر من غلق الكمبيوتر بشكل مفاجئ ويجب تفعيل هذه الإجراءات فورا  

 

الخطوة الأولى: انقر فوق الزر "Windows" في أسفل الزاوية اليسرى من شاشتك.


الخطوة الثانية: انقر فوق إيقاف التشغيل أو إعادة التشغيل.


الخطوة الثالثة : انتظر حتى يقوم النظام بإيقاف تشغيل نفسه ، أو بدء إعادة التشغيل فعله!


وإذا حدث لديك غلق غير متوقع للطاقة ، فمن المرجح أن أن هناك مشكلة كبيرة في الهاردوير، وإذا لم يتم إجراء الإصلاح فورًا بعد هذا الانقطاع ، سيبدأ الجهاز في التسبب في حدوث مشكلات.

 

مخاطر نزع الكهرباء بشكل مفاجيء عن الكومبيوتر

 

مشكلات  الهاردوير  


يؤدى فصل الطاقة فجأة إلى التسبب بفقدان البيانات الموجودة على الجهاز حيث يحدث ذلك في كل مرة تقوم فيها بفصل محرك الأقراص فجأة ، الأمر الذى سيجعلك ستحتاج إلى خدمات احترافية لاستعادة البيانات لاستعادة ملفاتك.

 

تلف الملفات 


يؤدي إيقاف تشغيل جهاز الكمبيوتر الشخصي غير المناسب إلى حدوث تلف على نظام التشغيل كمايؤثر على ملف معين ، فقد يصبح هذا الملف غير قابل للاستخدام. مما يؤدى إلى تلف البيانات.

 

أخطاء شائعة تؤدي الي أضرار عند غلق الكومبيوتر أو اللاب توب

Stop Computer Issues from Disrupting Your Work Performance
احذر من غلق الكمبيوتر بشكل مفاجئ ويجب تفعيل هذه الإجراءات فورا  

عندما تظل أجهزة الكمبيوتر قيد التشغيل لفترات طويلة من الوقت ، فإنها تبدأ في التصرف بشكل غريب أو تحدث أخطاء صغيرة، في هذه المرحلة سوف تقوم فقط بإعادة تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك وحل المشكلة، وعند إغلاق جهاز الكمبيوتر فإنك تمنحه فرصة لمسح كل شيء والحصول على بداية جديدة، حيث  يساعد إغلاق جهاز الكمبيوتر بانتظام في منع ظهور هذه المشكلات.


وعند عدم إيقاف تشغيل جهاز الكمبيوتر ، فإنك بذلك تعرضه لخطر أكبر للضررويتأثرالمعالج وذاكرة الوصول العشوائي وبطاقة الرسومات التي تعمل جميعها باستمرار من خلال عدم إيقاف تشغيل الكمبيوتر مما  يضع الكثير من الضغط على المكونات ويقصر دورات حياتها.

 

وأحيانا يقوم المستخدمون بإغلاق جهاز الكمبيوتر الخاص بك بانتظام لتوفير الطاقة، ولكن لا يفيد هذا فقط  من خلال توفير فاتورة الكهرباء ولكنه يساعد البيئة أيضًا، و إذا كنت لن تستخدم جهاز الكمبيوتر الخاص بك لشئ مهم فقم  بإيقاف تشغيله وتوفير الطاقة والمال، وكذلك عمر البطارية الخاصة به.

 

خطوات ضرورية قبل إغلاق الكمبيوتر

Businessman sitting at office desk working on laptop computer | Stock Images Page | Everypixel
احذر من غلق الكمبيوتر بشكل مفاجئ ويجب تفعيل هذه الإجراءات فورا  

يتم إيقاف تشغيل جهاز الكمبيوتر ك عند إغلاق جميع البرامج والبرامج والملفات والعمليات ويتم مسح الذاكرة الموجودة في ذاكرة الوصول العشوائي، و قبل إيقاف التشغيل ، من المهم حفظ جميع أعمالك لأن جهاز الكمبيوتر لن يعيد فتح أي شيء كنت تعمل عليه مسبقًا قبل إيقاف التشغيل.

 

و من الأفضل إغلاق جهاز الكمبيوتر عندما لا تحتاج إلى استخدامه لفترة من الوقت وتوفير الطاقة، حيث يتيح إيقاف تشغيل الكمبيوتر أيضًا تشغيله بشكل أسرع باستخدام ذاكرة وصول عشوائي واضحة. 
 

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