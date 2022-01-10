ضحية جديدة.. إصابة شيكابالا بـ فيروس كورونا

أعلن أحمد حسن، لاعب منتخب مصر سابقا، عن إصابة محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب نادى الزمالك بفيرس كورونا .

وكتب أحمد حسن عبر صفحتة بموقع فيسبوك “ إصابة محمود عبد الرازق شيكابالا بفيرس كورونا ”.



ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة كأس الرابطة، وكانت قرعة البطولة أسفرت عن وجود الفريق الأبيض على رأس المجموعة الثالثة، وتضم المجموعة فرق: "فاركو وإنبي وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش".



وسيبدأ الزمالك مبارياته في بطولة كأس الرابطة أمام فريق إنبي يوم ١٤ يناير الجاري .



وكان إسلام جابر لاعب الفريق انتظم في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت اليوم السبت على ملعب النادي بالقلعة البيضاء، في إطار استعدادات الفريق لبطولة كأس الرابطة.