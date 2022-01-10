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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فقد صوته..

المهن الموسيقية: نتابع حالة عبد الله حلمي منذ عام ورفع الحد الأقصى للمصاريف

عبد الله حلمي
عبد الله حلمي

كشف محمد أبو اليزيد وكيل أول نقابة المهن الموسيقية عن كواليس متابعة النقابة لحالة  العازف عبد الله حلمي بعد فقدان صوته.

وقال أبو اليزيد لـ صدى البلد: “نتابع حالة عبد الله حلمي منذ عام والنقابة لم تقصر معه، وكلفنا المطرب هاني شاكر بأن نتابع معه الأمر، ورفعنا منذ بداية الحالة الحد الأقصى له من حيث الأموال التي يحصل عليها، ولن نتركه وحيدا”.

وكان قد كشف عصام عبد الله حلمي، نجل عازف الكولة عبد الله حلمي تطورات الحالة الصحية لوالده وتفاصيل إجرائه عمليتين جراحتين افقدته صوته.

وقال عصام عبد الله حلمي: "منذ عام تدهورت الحالة الصحية لوالدي بسبب معاناته  لفترة طويلة مع سرطان الحنجرة وكان لابد من إجراء عملية جراحية".

وتابع: "أنه أجرى عمليتين جراحتين  منذ عام الأولى كانت أخذ عينة، والثانية كانت استئصال للحنجرة".

وأَضاف: "بعد العملية فقد والدي النطق وأصبح التفاهم صعب للغاية معه، كما ان مشواره الفني انتهى مع العملية الثانية ".

وأوضح أن نقابة المهن الموسيقية كانت تتواصل معنا منذ عام أثناء العمليتين، ولكن لم يحدث تواصل معهم بعد ذلك ، حيث ان حالة والدي تشهد استقرارا تارة وتدهورا تارة أخرى".

واختتم عصام عبد الله حلمي، قائلا: "بالفعل حالته النفسية سيئة بسبب فقدانه الكلام والنطق واعتزاله الفن ، ولكن نتواجد بجانبه وندعمه دائما".

بسبب سرطان الحنجرة.. العازف عبد الله حلمي بفرقة محمد منير يفقد صوته

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بسبب سرطان الحنجرة.. العازف عبد الله حلمي بفرقة محمد منير يفقد صوته

فقد العازف الشهير عبد الله حلمي، الذي يعد من الأفراد الأساسيين في فرقة الكينج محمد منير، صوته نهائيا؛ بعد معاناة لفترة طويلة مع سرطان الحنجرة. 

وقال الملحن أحمد طارق يحيى، إن الفنان عبد الله حلمي، فقد صوته بسبب ظروفه الصحية، وبالتالي لن يتمكن من العزف على آلته. 

وأوضح أحمد طارق يحيى في منشور له عبر فيسبوك:" اتربينا على اغاني محمد منير و كتير مننا راح حفلاته و ناس كتير تعرف اللي في الصورة ده مين... عبد الله حلمي. من اطيب و اشطر عازفين الكولة في الوطن العربي .. تاريخه كبييير جدا و لعب مع مطربيين كتييير جدا و في اغاني كلنا بنحبها و عمرنا ما شوفناه. و بجد دايما صوت آلته كانت دايما معايا في الهدوء و الشجن و في الفرح والخروج من اي مود كئيب.

وتابع: عم عبد الله حلمي ربنا وضعه في اختبار لظروف صحية، فقد نعمة الكلام، و بالتالي العزف على آلته. قد ايه صعب ان الواحد مايعرفش يتكلم، بس الاصعب ان عمره كله اللي افناه في اتقان آلته اللي هي اكل عيشه .. يروح في لحظة منه ... انا متأكد ان دي بداية لحاجات كتير عم عبد الله يقدر يعملها، مش نهاية لطموحه و عزيمته.

واختتم : لكن اللي طالبه منكم انكم تردوا الجميل للراجل ده وتسألوا عليه، وتزوروه كل اما تفتكروا و ساعدوه بشكل معنوي و غير معنوي .. ممكن كلمة أو فكرة من حد ترفع روحه المعنوية".

 

نقابة المهن الموسيقية عبد الله حلمي العازف عبد الله حلمي المهن الموسيقية الحالة الصحية

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