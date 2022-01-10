صوت مرهق.. أول تعليق من عبد الرحمن أبو زهرة بعد إصابته بفيروس كورونا

حرص “صدى البلد” على التواصل مع الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، للاطمئنان على حالته الصحية، بعدما أكدت ابنته مي خبر إصابته بفيروس كورونا، بعد ثبوت إيجابية المسحة الطبية التي أجراها.

وبصوت متعب ومنهك يتخلله سعال يحجب بعض من كلماته، أجاب عبد الرحمن أبو زهرة على مكالمتنا، قائلا: «أنا في المستشفى»، حيث يمكث الفنان القدير في العزل الصحي بمستشفى العجوزة.

تصدر اسم الفنان الكبير عبد الرحمن الزهرة تريند جوجل بعدما أًصيب بفيروس كورونا.

وكشفت مى أبو زهرة ابنتة آخر تطورات حالته الصحية بعد إصابته بكورونا ونقله إلى أحد المستشفيات ، عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ انستجرام ” .

ونشرت مى صورة برفقة والدها عبد الرحمن أبو زهرة وعلقت عليها قائلة : " بابا حبيبي ادعوا له بالشفاء والعافية، وإنه يرده لينا بخير وسلام.. عنده كورونا بس الحمد لله حالته مستقرة".

ميلاد عبد الرحمن أبو زهرة

ولد عبد الرحمن أبو زهرة بمحافظة دمياط عام 1934، وحصل على بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1958.

زواج عبد الرحمن أبو زهرة

تزوج عبد الرحمن ابو زهرة عام 1962 وله ثلاثة أبناء مى وسحر وأحمد.

وتحدث عبد الرحمن عن زوجته خلال حواره التليفزيوني في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، قائلا إن فراق زوجته لم يكن هينا عليه وتأذي من ذلك كثيرا بعد مفارقتها له، ولكن لا يجد أي طريقة سوي الصبر لأن ذلك أجل الله ولم يعترض عليه.

وتابع الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، أن زوجته كانت لها نية في التأليف وهو قام بتشجيعها في ذلك وقامت بتأليف طيور النورس والاتحاد النسائي والنساء قادمون.