بعد إصابته بكورونا.. مشوار عبد الرحمن أبو زهرة من دمياط إلى النجومية

تصدر اسم الفنان الكبير عبد الرحمن الزهرة تريند جوجل بعدما أًصيب بفيروس كورونا.

وكشفت مى أبو زهرة ابنتة آخر تطورات حالته الصحية بعد إصابته بكورونا ونقله إلى أحد المستشفيات ، عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ انستجرام ” .

ونشرت مى صورة برفقة والدها عبد الرحمن أبو زهرة وعلقت عليها قائلة : " بابا حبيبي ادعوا له بالشفاء والعافية، وإنه يرده لينا بخير وسلام.. عنده كورونا بس الحمد لله حالته مستقرة".

ميلاد عبد الرحمن أبو زهرة

ولد عبد الرحمن أبو زهرة بمحافظة دمياط عام 1934، وحصل على بكالوريوس المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1958.

زواج عبد الرحمن أبو زهرة

تزوج عبد الرحمن ابو زهرة عام 1962 وله ثلاثة أبناء مى وسحر وأحمد.

وتحدث عبد الرحمن عن زوجته خلال حواره التليفزيوني في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، قائلا إن فراق زوجته لم يكن هينا عليه وتأذي من ذلك كثيرا بعد مفارقتها له، ولكن لا يجد أي طريقة سوي الصبر لأن ذلك أجل الله ولم يعترض عليه.

وتابع الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، أن زوجته كانت لها نية في التأليف وهو قام بتشجيعها في ذلك وقامت بتأليف طيور النورس والاتحاد النسائي والنساء قادمون.

الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

أعمال عبد الرحمن أبو زهرة

أول عمل مسرحي له كان مسرحية "عودة الشباب" لتوفيق الحكيم، وله عدة أعمال أخرى في المسرح منها "أقوى من الزمن، قريب وغريب".

ولمع تلفزيونيًا بشدة، ومن أبرز المسلسلات التي شارك فيها "الملك فاروق، من أطلق الرصاص على هند علام، العميل 1001، سمارة، جحا المصري".

على صعيد السينما شارك في عشرات الأفلام منها "الجزيرة، حب البنات، بئر الحرمان، الحاسة السابعة"، وقام بالأداء الصوتي لبعض أفلام الرسوم المتحركة كفيلم "علاء الدين" بجزئيه عامي 1992 و1994، ودور الأسد "سكار" في فيلم "الأسد الملك" من إنتاج ديزني عام 1994 النسخة العربية.

أعمال عبد الرحمن ابو زهرة الإذاعية

شارك في العديد من الأعمال الإذاعية وتميز بمشاركاته في أعمال مأخوذة عن الأدب العالمي التي كان يتم تسجيلها وإذاعتها عبر إذاعة البرنامج الثقافي.

أزمة صحية لـ عبد الرحمن أبو زهرة

مكث عبد الرحمن أبو زهرة ما يقرب من 10 أيام تحت ملاحظة الأطباء والفحوصات الطبية بسبب خضوعه لعملية جراحية في مفصل الحوض بعد سقوطه، وخضع الفنان عبد الرحمن أبو زهرة بعدها للعلاج الطبيعى.

الفنان عبد الرحمن ابو زهرة

انتحال شخصية عبد الرحمن أبو زهرة

حذرت ابنة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة الجمهور من الحسابات المزيفة لوالدها على تويتر.

وكتبت: "الاستاذ عبد الرحمن ابوزهرة ليس له حساب على تويتر وهناك اكونت غير حقيقى باسمه ، ومن أنشأ هذا الأكونت سوف يلاحق قانونيا، وكل ما ينشر بهذا الأكونت غير حقيقى ومحض افتراءات".

رفض عبد الرحمن أبو زهرة ضيف الشرف

قال الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، إنه قرر عدم الظهور في أي عمل فنى كـ "ضيف شرف".

ووصف أبو زهرة خلال حديثه مع برنامج "باب الخلق" المذاع عبر فضائية "النهار"، دور ضيف الشرف فى العمل الفنى قائلا: "ضيف قرف".

وتابع عبد الرحمن أبو زهرة، أنه لن يظهر فى أى عمل فنى إلا إذا كان يلعب دورا كبيرا فيه.