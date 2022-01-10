عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ابنة عبد الرحمن أبو زهرة تكشف تطورات حالته الصحية

عبد الرحمن أبو زهرة
عبد الرحمن أبو زهرة وابنته مى

كشفت مى أبو زهرة ابنة الفنان  عبد الرحمن أبو زهرة  آخر تطورات حالته الصحية بعد إصابته بكورونا ونقله الى إحدى المستشفيات ، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” . 

حيث نشرت مى صورة برفقة والدها عبد الرحمن أبو  زهرة وعلقت عليها قائلة : " بابا حبيبي ادعوا له بالشفاء والعافية، وإنه يرده لينا بخير وسلام.. عنده كورونا بس الحمد لله حالته مستقرة".

صورة من منشور أبنة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة 

 

وكانت قد أعلنت سحر أبو زهرة ، ابنة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة تفاصيل إصابة والدها بفيروس كورونا المستجد ونقله للمستشفى.

ونشرت سحر أبو زهرة صورة تجمعها بوالدها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك  : "بابا إيجابي كورونا ولكن الحمد لله حالته مستقرة 100٪؜".

وأضافت: "أكد لنا الدكتور طارق السيد مدير مستشفى العجوزة أنه سيتعافى منها سريعًا بإذن الله لأنه حصل على ٣ جرعات تطعيم. أسألكم الدعاء له بالشفاء".

أخبار الفن: وفاة وائل الإبراشي وظهور نادر لابنته وزوجته.. إصابه عبد الرحمن أبو زهرة بكورونا

تطورات الحالة الصحية لـ عبد الرحمن أبو زهرة بعد إصابته بفيروس كورونا

تفاصيل الحالة الصحية لـ عبد الرحمن أبو زهرة

وقال الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، إن الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة يتواجد حاليا في مستشفى العجوزة لتلقي العلاج بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا، عقب ظهور نتائج تحليل pcr التي أجراها اليوم للاطمئنان على حالته الصحية.

وأكد “زكي”، في تصريحات سابقة لـ"صدى البلد"، أن عبد الرحمن أبو زهرة ليس مصابا بمتحور أوميكرون، وحالته مستقرة حاليا، لكنه يتواجد في المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة والحرص على عدم تدهور حالته.

كان الفنان عبدالرحمن أبو زهرة قد كشف عن تفاصيل تواجده فى مستشفى العزل العجوزة منذ يومين تقريبا حيث ترددت أنباء عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال عبدالرحمن أبو زهرة فى تصريح خاص لـ “صدى البلد”، إننى بصحة جيدة وأجريت مسحتين وحتى الآن لم أصب بفيروس كورونا المستجد"، وذلك حتى صباح اليوم قبل ثبوت إصابته.

وأضاف عبدالرحمن أبو زهرة أن ما يتردد ليس له أساس حيث دخلت المستشفى واجريت مسحتين ولكن لا أشعر بأى أعراض تخص كورونا حيث إننى اتمتع بتنفس جيد ودرجة الحرارة 36 درجة مئوية.

وأوضح عبدالرحمن أبو زهرة : شعرت ببعض الإعياء وتم نقلى الى المستشفى وأجريت بعض الفحوصات الطبية بشكل عام وجاءت النتائج جيدة.

وكان آخر أعمال عبدالرحمن أبو زهرة مسلسل “قيد عائلى” والذى يقوم ببطولته كل من ماجد الكدوانى ومحمد شاهين ورنا رئيس وإخراج أحمد الجندى. 

 

عبد الرحمن أبو زهرة فيروس كورونا فيروس كورونا الفنان عبد الرحمن أبو زهرة سحر أبو زهرة

ترشيحاتنا

بمرتب 2500 جنيه.. توفير 108 فرص عمل|اعرف التفاصيل

انهيار زوجة وائل الإبراشي لحظة وصول جثمانه.. شاهد

ماذا قال لنادية مصطفى.. شاهد آخر كلمات الإعلامي وائل الإبراشي قبل وفاته "فيديو"

بعد القبض على فتاة الدقهلية.. عقوبة الابتزاز بنشر صور ومقاطع فاضحة عبر الإنترنت

شاهد.. روبوت يتحدث مع الرئيس السيسي بمنتدى شباب العالم

انهيار وبكاء.. لحظة وصول جثمان وائل الإبراشي لصلاة الجنازة عليه |شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بأمر الرئيس.. الغاز الطبيعي والكهرباء بديل البنزين والسولار في المركبات بشرم الشيخ

لحظة وصول الرئيس السيسي والسيدة قرينته لـ مقر انعقاد منتدى شباب العالم

انهيار أسعار الذهب اليوم الإثنين بمصر.. ومفاجأة في عيار 21

فصل الضريبة وإلغاء تسلسل الملكية.. إجراءات مرتقبة للتسجيل في الشهر العقاري

تريزيجيه يربك حسابات كيروش قبل مواجهة مصر ونيجيريا بالأمم الإفريقية

دبسني.. يوسف الحسيني ينهار باكيا بعد وفاة وائل الإبراشي.. فيديو

لمدة 36 ساعة.. قطع المياه عن مدينة السلام بـ السويس اليوم

الحلم قبل الفجر هل يتحقق؟.. علي جمعة يحذر من تفسيره

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدأ بـ الحقيقة وتألق في العاشرة ورحل بعد التاسعة..بصمات وائل الابراشي الإعلامية

صور نادرة لـ وائل الإبراشي مع زوجته وابنته الوحيدة فرح.. شاهد

شريان الحياة.. أهمية نهر النيل للمصريين.. ودور الرئيس السيسي في الحفاظ عليه

نار مستعرة منذ 50 عاما.. بوابة جهنم لغز مخيف في صحراء تركمانستان..شاهد

فيديو

الرقص حرام.. تعليق مبروك عطية على واقعة معلمة المنصورة

تهديد بالسلاح .. تفاصيل مواجهة صابرين للبلطجية

أصبح مليونيرا ..خرج لشراء حليب لأطفاله وحدثت المفاجأة

فيديوجراف| هتك عرض بالقوة.. تفاصيل مثيرة في قضية محمد الأمين

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "13"

إلهام أبو الفتح

رسائل شباب العالم

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا.. الحاجة إلى الأمن الجماعي

اﻟﻤﺰﻳﺪ