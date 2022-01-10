ابنة عبد الرحمن أبو زهرة تكشف تطورات حالته الصحية

كشفت مى أبو زهرة ابنة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة آخر تطورات حالته الصحية بعد إصابته بكورونا ونقله الى إحدى المستشفيات ، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” .

حيث نشرت مى صورة برفقة والدها عبد الرحمن أبو زهرة وعلقت عليها قائلة : " بابا حبيبي ادعوا له بالشفاء والعافية، وإنه يرده لينا بخير وسلام.. عنده كورونا بس الحمد لله حالته مستقرة".

صورة من منشور أبنة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

وكانت قد أعلنت سحر أبو زهرة ، ابنة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة تفاصيل إصابة والدها بفيروس كورونا المستجد ونقله للمستشفى.

ونشرت سحر أبو زهرة صورة تجمعها بوالدها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : "بابا إيجابي كورونا ولكن الحمد لله حالته مستقرة 100٪؜".

وأضافت: "أكد لنا الدكتور طارق السيد مدير مستشفى العجوزة أنه سيتعافى منها سريعًا بإذن الله لأنه حصل على ٣ جرعات تطعيم. أسألكم الدعاء له بالشفاء".

تفاصيل الحالة الصحية لـ عبد الرحمن أبو زهرة

وقال الفنان أشرف زكي، نقيب الممثلين، إن الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة يتواجد حاليا في مستشفى العجوزة لتلقي العلاج بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا، عقب ظهور نتائج تحليل pcr التي أجراها اليوم للاطمئنان على حالته الصحية.

وأكد “زكي”، في تصريحات سابقة لـ"صدى البلد"، أن عبد الرحمن أبو زهرة ليس مصابا بمتحور أوميكرون، وحالته مستقرة حاليا، لكنه يتواجد في المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة والحرص على عدم تدهور حالته.

كان الفنان عبدالرحمن أبو زهرة قد كشف عن تفاصيل تواجده فى مستشفى العزل العجوزة منذ يومين تقريبا حيث ترددت أنباء عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال عبدالرحمن أبو زهرة فى تصريح خاص لـ “صدى البلد”، إننى بصحة جيدة وأجريت مسحتين وحتى الآن لم أصب بفيروس كورونا المستجد"، وذلك حتى صباح اليوم قبل ثبوت إصابته.

وأضاف عبدالرحمن أبو زهرة أن ما يتردد ليس له أساس حيث دخلت المستشفى واجريت مسحتين ولكن لا أشعر بأى أعراض تخص كورونا حيث إننى اتمتع بتنفس جيد ودرجة الحرارة 36 درجة مئوية.

وأوضح عبدالرحمن أبو زهرة : شعرت ببعض الإعياء وتم نقلى الى المستشفى وأجريت بعض الفحوصات الطبية بشكل عام وجاءت النتائج جيدة.

وكان آخر أعمال عبدالرحمن أبو زهرة مسلسل “قيد عائلى” والذى يقوم ببطولته كل من ماجد الكدوانى ومحمد شاهين ورنا رئيس وإخراج أحمد الجندى.