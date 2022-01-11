طول الطفل.. أهم العوامل المؤثرة فيه.. الأساليب التي يمكن أن تساعدك في الحصول على تقدير تقريبي لطوله.. ومتى يجب القلق بشأنه

ما هو طول الطفل؟

كيف تقدر طول الطفل؟

ما العوامل التي تؤثر على طول الطفل؟

متى يجب أن تقلق بشأن طول الطفل؟



كم سيكون طول طفلي؟ لدى العديد من الآباء أسئلة ومخاوف بشأن طول أطفالهم عندما يكبرون. لكن نمو الأطفال يتحدد بعدة عوامل قد تختلف من طفل لآخر. على الرغم من أن توقع الطول الدقيق لطفلك قد لا يكون ممكنًا ، إلا أن بعض الأساليب يمكن أن تساعدك في الحصول على تقدير تقريبي لطوله كشخص بالغ.



سيساعدك هذا الموضوع في التعرف على نمو الطفل والعوامل التي تؤثر على طوله.

ما هو طول الطفل؟



بناءً على التقديرات ، يتأثر ارتفاع الطفل بنسبة 80٪ بالعوامل الوراثية والباقي يتأثر بالعوامل البيئية (مثل التغذية). ومع ذلك ، فإن تأثير الجينات على الطول غير مفهوم تمامًا. يُتوقع أن يكون أطفال الآباء طوال القامة طويلي القامة ، وهو ما ينطبق على الآباء القصر أيضًا.



تم العثور على معدل النمو النموذجي للطفل ليكون حوالي بوصتين في السنة من سن الرابعة حتى سن البلوغ لكل من الأولاد والبنات وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، يبلغ متوسط ​​الطول للرجال والنساء في الولايات المتحدة 5'9 "و 5'4" على التوالي إلى جانب المراجع الإحصائية ، يمكنك أيضًا الرجوع إلى مخطط النمو أدناه بواسطة CDC لفهم كيفية نمو طفلك.



عمر

الطول - إناث

(بالبوصة)

الطول - ذكور

(بالبوصة)

1

27 إلى 31

28 إلى 32

من 15 إلى 20

17 إلى 21

2

31.5 إلى 36

32 إلى 37

22 إلى 32

من 24 إلى 34

3

34.5 إلى 40

35.5 إلى 40.5

26 إلى 38

26 إلى 38

4

37 إلى 42.5

37.5 إلى 43

28 إلى 44

30 إلى 44

6

42 إلى 49

42 إلى 49

36 إلى 60

36 إلى 60

8

47 إلى 54

47 إلى 54

44 إلى 80

46 إلى 78

10

من 50 إلى 59

من 50.5 إلى 59

54 إلى 106

54 إلى 102

12

55 إلى 64

54 إلى 63.5

68 إلى 136

66 إلى 130

14

59 إلى 67.5

59 إلى 69.5

84 إلى 160

84 إلى 160

16

60 إلى 68

63 إلى 73

94 إلى 172

104 إلى 186



كيف تقدر طول الطفل؟





الأساليب المختلفة التي يمكنك استخدامها للحصول على تقدير دقيق لطول طفلك المستقبلي هي كما يلي:

1. طريقة سنتان مرتين: وهي تستند إلى النظرية القائلة بأن ارتفاع الطفل في سن مبكرة يؤثر على ارتفاعه عند بلوغه. يمكنك استخدام هذا عندما يبلغ طفلك من العمر عامين. بالنسبة للفتيات ، في عمر 18 شهرًا ، يمكن أن توفر هذه الطريقة تقديرًا دقيقًا لأن الفتيات ينمون بشكل أسرع من الأولاد. تحتاج إلى مضاعفة الطول في عامين ، وهذا سيمنحك مقياسًا تقريبيًا لطول طفلك في مرحلة البلوغ ومع ذلك ، لم يتم إثبات فعالية هذه التقنية وتفتقر إلى البحث الكافي.

2. طريقة منتصف الوالدين: تعتمد طريقة طول منتصف الوالدين على تأثير ارتفاع الوالدين على ارتفاع أطفالهم البالغين.

اجمع ارتفاع الأبوين بالبوصة واقسم على اثنين

للأولاد ، أضف 2 بوصة للمعادلة بأكملها

بالنسبة للفتيات ، اطرح 2 بوصة من المعادلة بأكملها

الأولاد: [(طول الأم + ارتفاع الأب) / 2] + 2.5 بوصة

للفتيات: [(ارتفاع الأم + ارتفاع الأب) / 2] - 2.5 بوصة

3. تقييم عمر العظام: غالبًا ما يستخدم أطباء الأطفال طريقة عمر العظام عندما يظهر الطفل أنماط نمو غير عادية. يعتمد على تحديد عمر عظام الطفل من خلال تقييم لوحات النمو. هذه هي الغضاريف الرخوة الموجودة في نهاية العظام الطويلة. تحدد لوحات النمو معدل النمو لأن هذه الصفائح تغلق بمجرد توقف العظام عن النمو. يتم إجراء التقييم على النحو التالي.



صورة بالأشعة السينية للمعصم واليد اليسرى لفحص صفائح النمو المفتوحة.

بعد تحديد مدى الفتح يتم تحديد عمر العظم الذي يختلف عن عمر الطفل.

يوفر عمر العظام تقديرًا تقريبيًا للارتفاع المتبقي من خلال تقييم نمط نمو العظام .

4. حاسبة الارتفاع: يمكن أن تساعدك حاسبة الارتفاع في فهم ارتفاع طفلك في المستقبل. يمكنك تجربة حاسبة الطول ، التي تعتمد تنبؤاتها على ارتفاع الوالدين والطول الحالي والوزن والعمر للطفل.

ما العوامل التي تؤثر على ارتفاع الطفل؟



تشمل العوامل التي يمكن أن تؤثر على نمو الأطفال ما يلي:





1. تاريخ العائلة وعلم الوراثة: كما ذكر أعلاه ، من المرجح أن يرث الأطفال طولهم من الوالدين. يمكن أن يؤثر التاريخ العائلي ذو القامة القصيرة أو الطويلة على طول طفلك البالغ بسبب التركيب الجيني.

قد تلعب الجينات أيضًا دورًا في تحديد ارتفاع الأطفال. يُعتقد أن الأولاد قد يكونون أطول من البنات في بعض الحالات. يمكن أن يكون هذا لأن الفتيات يمتلكن اثنين من الكروموسومات X ويصلن إلى سن البلوغ في وقت أبكر من الأولاد.



2. البلوغ: هي الفترة التي يمر فيها الطفل بتغيرات جسدية مختلفة ، مثل شعر الوجه ، ونمو الشعر في منطقة العانة والإبط ، وحب الشباب الخفيف. هناك ذروة مفاجئة في النمو النموذجي للأطفال عندما يصلون إلى سن البلوغ حوالي ثماني سنوات.

3. التغذية: من الواضح أن التغذية تساهم في نمو الطفل. يمكن أن يتسبب نقص التغذية الكافية واتباع نظام غذائي متوازن في قصر قامة الأطفال أثناء نموهم. يجب عليك استشارة طبيب الأطفال الخاص بطفلك لفهم الحالة الغذائية لطفلك





4. الظروف الصحية: بعض الحالات الصحية التي تؤثر على طول الطفل تشمل :

يؤدي انخفاض أو زيادة إنتاج هرمون النمو إلى تأخر النمو أو العملقة (التي تتميز بارتفاع إضافي) مقارنة بالأطفال الآخرين في نفس العمر.

شذوذ الكروموسومات يسبب متلازمة تيرنر و متلازمة داون قد يؤدي إلى قصر القامة والتنمية ارتفاع بطيئة.

الأمراض الأساسية ، مثل مشاكل الجهاز الهضمي واضطراب الكلى أو القلب أو الرئة والضغط المستمر.

الأطفال الذين يعانون من أمراض مزمنة، مثل التهاب المفاصل ، السرطان تميل، ومرض الاضطرابات الهضمية لتكون أقصر من متوسط طول عمرهم.

متى يجب أن تقلق بشأن ارتفاع الطفل؟

على الرغم من أن الانحرافات الطفيفة عن منحنى النمو الطبيعي لا ينبغي أن تثير القلق ، إلا أن النمو غير العادي يمكن أن يشير إلى حالة أساسية. لذلك يجب استشارة طبيب الأطفال في الحالات التالية :

زيادة غير عادية في الطول مقارنة بالأطفال في نفس العمر. يمكن أن يكون هذا نتيجة البلوغ المبكر بسبب التغيرات الهرمونية. يؤدي البدء المبكر في سن البلوغ إلى طفرة سريعة في النمو تتوقف قبل العمر الطبيعي وتؤدي إلى قصر القامة كشخص بالغ.

يمكن أن يشير النمو البطيء أيضًا إلى تغير هرموني. يمكن أن ينتج قصر القامة بشكل غير طبيعي عن نقص هرمون النمو بسبب تلف الغدة النخامية الأساسي.

يمكن أن يتسبب قصر القامة للطفل أو حتى الطول الشديد مقارنة بأصدقائه أو أقرانه في الشعور بالتوتر أو الاكتئاب ، الأمر الذي يتطلب رعاية طبية ودعمًا فوريًا.



القلق بشأن نمو طفلك وتطوره أمر طبيعي. لكن تذكر أن كل طفل يختلف في نموه البدني. ومن ثم ، لا تقلق إذا كان طفلك لا ينمو وفقًا لمخططات النمو القياسية. بدلاً من ذلك ، راقب نموهم وتابع زياراتهم المنتظمة لطبيب الأطفال لضمان نمو صحي شامل مع تزويدهم بأفضل تغذية ودعم.