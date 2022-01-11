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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسالة من رئيس وزراء كندا إلى الرئيس المكسيكي عقب إصابته بكورونا

رئيس وزراء كندا
رئيس وزراء كندا

بعث رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، رسالة إلى رئيس المكسيك، عقب إعلانه الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" للمرة الثانية.

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للمرة الثانية.. إصابة الرئيس المكسيكي بفيروس كورونا

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13218 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 5 دول عربية خلال 24 ساعة

وجاء رد ترودو على تغريدة الرئيس المكسيكي على تويتر: "أسف لسماع هذه الأخباء، حافظ على نفسك، واتمنى لك الشفاء سريعا".

وأفادت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، ثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وفي يناير من العام الماضي 2021، أعلن الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور،أن التحاليل الطبية أكدت إصابته بفيروس كورونا، وأنه يعاني من أعراض خفيفة وبدأ يتلقي العلاج.

وقال الرئيس الرئيس المكسيكي البالغ من العمر 67 عاما على "تويتر": "كعادتي أنا متفائل".

وأشار أوبرادور إلى أن وزير الداخلية سيكون مسؤولا في فترة غيابه عن عقد المؤتمر الصحفي الصباحي، الذي ينظم كل يوم.

فيروس كورونا المستجد كوفيد19 الرئيس المكسيكي جاستن ترودو رئيس وزراء كندا

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