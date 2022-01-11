كوكب الأرض بدأ يختفي.. مراسل الـ cnn يحذر العالم من التغيرات المناخية

تحدث مراسل شئون المناخ في الـ cnn، عن تأثير أزمة التغيرات المناخية على العالم، قائلا:" الفترة الماضية حدث كثير من الكوارث الطبيعية نتيجة تغير المناخية، مثل ذوبان الجليد وحدوث العديد من الحرائق البرية، بالإضافة إلى الأعاصير وارتفاع منسوب المياه.

وأضاف خلال كلمته في جلسة الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ بمنتدى شباب العالم: أن التغيرات المناخية تؤثر بالسلب على العالم أجمع، مشددا على ضرورة تضافر الجهود من أجل مواجهة تلك الأزمة والسيطرة عليها.

واسترسل: كوكب الأرض بدأ يختفي و يتأثر سلبا بـ أزمة التغيرات المناخية، ولهذا يجب علينا أن نتكاتف من أجل الوصول إلى حلول ومبادرات تقلل من تأثير تلك التغيرات.



