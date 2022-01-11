حريق ضخم يلتهم مخزن أجهزة كهربائية في الشرقية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية منذ قليل من السيطرة على حريق محدود اندلع بمخزن أجهزة كهربائية ناحية شارع فاروق، نطاق دائرة قسم أول الزقازيق وجاري تحرير محضر بالواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارا يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، من أحد المواطنين يفيد نشوب حريق بمخزن أجهزة كهربائية بشارع فاروق دائرة قسم أول الزقازيق.

علي الفور تم إخطار قوات الحماية المدنية والتي دفعت بعدد من سيارات الإطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده.

بالانتقال والفحص تبين نشوب حريق بالطابق الأرضي بعقار مكون من 5 طوابق بشارع فاروق، و أن الطابق الأرضي عبارة عن مخزن أجهزة كهربائية، والتهمت النيران جزء من محتويات المخزن، ولم يسفر الحريق عن وقوع خسائر بشرية وجاري تحرير محضر بالواقعة.

“إصابة عائلة كاملة.. اختلت عجلة القيادة بيد الأب فسقطت السيارة في بحر فاقوس”

أصيب رجل وزوجته وأولاده بإصابات متفرقة بالجسد إثر انقلاب سيارتهم ببحر فاقوس بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية إخطارا بحدوث حادث انقلاب سيارة فى البحر بطريق الحسينية فاقوس العمومى امام قرية راتب التابعة لمركز ومدينة الحسينية.

وبإجراء المعاينة الأولية تبين اختلال عجلة القيادة فى يد السائق مما أدى إلى انقلابها فى البحر وبداخلها رجل وزوجته وأولاده، وبمساعدة الأهالي أمكن انتشال السيارة والأسرة ما عدا طفل مازال البحث جاريا عنه فى المياه.

تم نقل المصابين إلى المستشفى المركزي، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرير محضر.

“ حريق هائل بمطعم في الفيوم والحماية المدنية تسيطر عليه ”

سيطرت قوات الحماية المدنية علي حريق هائل شب في مطعم لحمة رأس بشارع الجديد أمام عمارات الأوقاف بسبب أسطوانة الغاز؛ مما سبب اندلاع الحريق ولا يوجد خسائر في الأرواح.

تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطارا من العميد محمود مفتاح مأمور قسم شرطة أول الفيوم بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بحدوث حريق هائل في مطعم بشارع دار الرماد الجديد لبيع لحمة رأس بسبب انفجار أسطوانة الغاز.

واستطاعت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل وصوله إلى باقي المحلات التجارية المجاورة والشقق السكنية أعلي المطعم ولا يوجد خسائر في الأرواح معظمها خسائر مادية في المحل والأدوات واللوازم الموجودة في المطعم أثناء الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.